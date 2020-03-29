武漢肺炎／紐約市911被叩爆 救護員得做誰能送醫生死抉擇

隨著美國紐約市的武漢肺炎病例激增，救護人員得做出「生死一瞬間」的抉擇，選擇誰能送醫，誰又只能待在家中。圖為紐約布魯克林醫院中心。（美聯社）

（中央社紐約28日綜合外電報導）隨著美國紐約市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例激增，救護人員得做出「生死一瞬間」的抉擇，選擇誰能送醫，誰又只能待在家中。

「紐約時報」（The New York Times）報導，救護員斯瓦瑞茲（Phil Suarez）被派往曼哈頓華盛頓高地（Washington Heights）社區的兩戶人家，那裡的家庭住在狹窄公寓中，疑似全都感染武漢肺炎。

斯瓦瑞茲已經在紐約市擔任救護員26年，他曾經參與911恐怖攻擊的救援活動，後來又曾在伊拉克戰爭中服役，但他說：「老實說，我不知道我會不會活下來，我很怕我可能已經把什麼帶回家了。」

武漢肺炎病例讓紐約醫院人滿為患。根據對救護員、紐約消防局官員及工會代表的採訪與紐約市資料，由於醫療照護系統應接不暇，部分病患只能留在家中。

紐約市911通報系統短短幾天就被疫情相關求救電話打爆。緊急醫療服務系統每天通常會接獲4000次來電，但在26日，接線員接獲超過7000次來電，是紐約自911攻擊以來最高。單日來電紀錄上週就刷新3次。

因通報量之高，緊急醫療人員得做出生死攸關的抉擇，現場評估病患是否該接受CPR、插管等措施，得送往人山人海的急診室；誰又已經無法可救。同時醫護人員自己又面臨無足夠防護設備的窘境。

在這些通報案例中，除了疑似武漢肺炎病患，還有平常就會出現的心臟病患、事故意外者得處理，人人得互相爭搶病床。一位救護員就表示，有名癌症病患的治療因此被迫延後，在黃湯下肚後試圖自殺。

紐約市已然成為美國疫情中心，確診病例今天突破3萬大關，並有672人死於武漢肺炎。若照這個趨勢成長，紐約將出現比中國武漢或義大利倫巴底大區（Lombardy）更嚴重的疫情。（譯者：侯文婷/核稿：楊昭彥）1090329