全球武漢肺炎死亡人數破3.1萬 2/3在歐洲

（中央社巴黎29日綜合外電報導）截至台北時間今天晚間6時，全球官方通報武漢肺炎死亡人數共達3萬1412人，其中超過2/3出現在歐洲。而全球183個國家及地區共通報66萬7090人確診，當中至少13萬4700人已康復。

法新社收集各國當局公布資料，並加上世界衛生組織（WHO）提供的資訊，但因多國現在僅檢測需要住院者，這些數據恐僅反映部分的實際染病人數。

2月才出現首例死亡病例的義大利，現已通報1萬23死、9萬2472人確診及1萬2384人康復，並跟西班牙一樣，都超過中國通報的死亡病例。西班牙至今共累計6528死及7萬8747人確診。

不包括港澳地區，中國迄今共宣布3295人死亡，並有8萬1394人確診，同時高達7萬4971人已康復。

以死亡人數排序，第4嚴重的伊朗則有2640人死亡，並有3萬8309人確診。其次的法國則累計2314死與3萬7575人確診。

美國目前為全球最大疫區，共12萬4686人確診、2191人死亡及2612人康復。當地病例自23日的4萬1511人三級跳，成為確診增幅最快的國家。

烏拉圭、紐西蘭及非洲的馬利共和國都在台北時間今天宣布首例死亡病例。

以各大陸來看，歐洲共累積36萬3766人確診、2萬2259死；亞洲10萬4596人確診、3761死；中東4萬6596人確診、2718死；美加地區共13萬120人確診、2250死。拉丁美洲及加勒比海1萬3544人確診、274死；非洲4267人確診、134死；而大洋洲則是4208人確診、16死。（譯者：侯文婷/核稿：楊昭彥）1090329