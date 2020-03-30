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武漢肺炎韓國確診9661例 死亡累計158例

最新更新：2020/03/30 10:30
韓國中央防疫對策本部通報，至30日凌晨零時，確診感染武漢肺炎人數達9661例，死亡案例累計達158例。圖為韓國防疫人員消毒救護車。（韓聯社提供）
韓國中央防疫對策本部通報，至30日凌晨零時，確診感染武漢肺炎人數達9661例，死亡案例累計達158例。圖為韓國防疫人員消毒救護車。（韓聯社提供）

（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達9661例，增加78例，死亡案例累計達158例。

防疫資訊

新增78例中，有31例位於首都圈，包括發生教會群聚感染的首爾16例、京畿道15例，其他地區包括大邱14例、慶尚北道11例，忠清北道3例、江原道2例，釜山、全羅北道、慶尚南道、濟州各一例。另外有13例在機場檢疫過程中確診。

為防止境外感染案例移入，韓國政府29日宣布擴大入境管制，所有入境的本、外國籍人士都必須強制隔離14天，若是沒有固定居所的短期居留者，則必須自費於政府指定處隔離。

死亡案例較29日增加6例，來到158例，致死率1.64%；解除隔離人數則增加195例，隔離中人數降至4275例。

韓國至今已篩檢約39.5萬人，其中37萬2002人為陰性，仍有1萬3531人在等待結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090330

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