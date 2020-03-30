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研發武漢肺炎藥物 日本將進行法匹拉韋臨床試驗

最新更新：2020/03/30 11:37

（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府為早日研發有效治療2019冠狀病毒疾病的藥物，以待流感藥物法匹拉韋經過臨床試驗後，正式批准作為治療藥物當成目標；同時，也將支援其他研發治療藥物的研究。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延，至今仍無有效治療藥物，日本首相安倍晉三說，為早日化解這種不安，將加快結合全球智慧開發有效治療藥物及疫苗的腳步。

目前全球都針對治療其他疾病的藥物，研究用來治療2019冠狀病毒疾病的藥效及安全性，其中，有關日本製藥公司研發的流感藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名：Avigan），日本政府以經過臨床試驗後，正式批准作為2019冠狀病毒疾病治療藥物當成目標。

法匹拉韋已在中國被認可有治療效果，日本也由愛知縣藤田醫科大學醫院等進行臨床研究，日本政府未來將跟有意研究的國家合作擴大臨床研究，並增產法匹拉韋。

另外，日本東京大學研究團隊日前宣布，既有的急性胰臟炎治療藥物Nafamostat，可能對2019冠狀病毒疾病有療效，將和日本國立國際醫療研究中心等開始臨床研究。

日本政府將支持這項臨床研究，盼開發出有效治療2019冠狀病毒疾病的藥物。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090330

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