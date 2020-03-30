日本東京疫情延燒 知事小池將開緊急記者會

（中央社東京30日綜合外電報導）日本東京的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例連續數天激增，東京都知事小池百合子將於日本時間晚間8時舉行緊急記者會，宣布新一波呼籲對策。

日本境內到今天凌晨為止，包括搭乘政府包機返日共有1893人確診2019冠狀病毒疾病；加上豪華郵輪鑽石公主號的712人，總計有2605人確診。東京都是疫情最嚴重的地區，至今已有430例。

日本放送協會（NHK）報導，另外，有關網路上謠傳日本政府將於4月1日宣布緊急狀態，並於隔天進行「封城」，日本內閣官房長官菅義偉表示，「並非事實，要明確否定（謠傳）」。

菅義偉還說，雖然目前許多對策讓民眾感到非常不便，目的是為避免公布「緊急事態宣言」這樣的嚴厲措施，「但現在的情況還不到緊急事態宣言的必要狀態」。

東京都28日及29日連續2天出現單日新增病例破60例的情況，且本月至今總計新增近400例，其中逾4成無法掌握傳染途徑。東京都政府將與中央政府攜手，共同調查感染源。

東京都政府下午已跟傳染病專家進行現狀分析，並商議未來防疫對策。

因此，小池將於晚間8時舉行緊急記者會，向東京都民眾宣布新一波呼籲對策。

小池本月23日親上火線舉行記者會，首度提到如果未來疫情出現爆炸性蔓延，「東京有可能面臨封城危機」，希望提高市民危機意識。

不過，東京都疫情未見趨緩，小池25日二度親上火線舉行緊急記者會，並以嚴肅表情說，「進入本週後，出現爆炸性疫情蔓延的憂慮更加升高，現在正是重大局面」。

小池25日還呼籲，「希望平常日盡可能在家工作，晚上則避免外出」、「希望大家週末沒有重要事情避免外出」、「希望大家抱持危機意識行動」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090330