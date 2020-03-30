泰國武漢肺炎疫情擴散 普吉島封島至4/30

泰國普吉島武漢肺炎確診人數持續攀升，當局宣布從30日凌晨起至4月底封鎖所有陸路和水路關卡。圖為26日遊客在普吉島海邊戲水。（美聯社）

（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）泰國武漢肺炎確診病例持續增加，除了曼谷之外，病例更往其他府擴散。知名旅遊勝地普吉島確診人數持續攀升，當局宣布從今天凌晨起至4月底封鎖所有陸路和水路關卡。

泰國公共衛生部今天宣布新增136起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，確診總數累積達到1524例，其中127人康復出院，1388人住院治療；今天並新增2死，死亡總數為9人。

這1524例中，1297例是泰國人，227例是外國人，其中以曼谷的715例為最多。

公衛部發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）表示，確診案例分布在59個府，其中曼谷、春武里府（Chon Buri）、甲米府（Krabi）、暖武里府（Nonthaburi）、北大年府（Pattani）、普吉府（Phuket）、沙繳府（Sa Kaeo）烏汶府（Ubon Ratchathani）以及也拉府（Yala）的增長速度較令人擔憂。

塔維辛指出，曼谷之外的其他府病例增加速度已經超越曼谷，且目前泰國的確診病例增加速度已經接近馬來西亞，他呼籲民眾要配合政府的管控措施。

泰國南部知名度假勝地普吉島所在的普吉府是除了曼谷及曼谷周邊各府之外確診病例最多的地方。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，普吉府當局今天表示，普吉府今天新增9個病例，目前共有62例確診，而這新增的9個病例加上昨天新增的6個病例中多數人去過位於巴東海灘（Patong）的娛樂場所。

普吉府決定從今天凌晨開始到4月30日封島，除了運輸民生必需品的業者、醫護人員和從事公務的人外，全面禁止人車船從陸路與水路出入。

而普吉府當局關閉多數的觀光海灘和動物園，同時呼籲所有人晚上8時到凌晨3時不要出門。（編輯：高照芬）1090330