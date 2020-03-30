武漢肺炎席捲全球 逾72萬人確診破3.4萬死

（中央社巴黎30日綜合外電報導）法新社據官方消息來源統計，截至台北時間今天晚間7時，全球183個國家地區累計已有72萬7080人被官方證實感染武漢肺炎，死亡人數增至3萬4610人。至少14萬2300人被認為已康復。

法新社收集各國當局公布資料，並加上世界衛生組織（WHO）提供的資訊。但因多國現在僅檢測需要住院者，這些數據恐僅反映一部分實際感染2019冠狀病毒的人數。

2月底才出現首例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡病例的義大利，現已通報1萬779死、9萬7689人確診及1萬3030人康復。西班牙累計染病死亡人數7340人，含過去24小時新增的812死，總計8萬5195人染病。

中國不包括港澳地區，迄今共宣布3304人死亡、8萬1470人確診，7萬5448人已康復。自昨天起，中國新增31起確診病例、4人死亡。

同為疫情重災區的伊朗累計已有2757死、4萬1495例確診。法國共計2606死、4萬174人確診。

美國目前感染人數為全球各國之最，總計已有14萬3055例確診、2514人死亡、4865人康復。確診案例較1週前的4萬1511例大幅增長。

非洲國家安哥拉在台北時間今天宣布死亡首例。

歐洲累計共有39萬6027人確診、2萬4841死；亞洲累計有10萬6552人確診、3827人死亡；中東5萬643人確診、2847死；美國與加拿大合計有14萬9298例確診、2577死；拉丁美洲與加勒比海地區共1萬4910人確診、348死；非洲確診達4786例、死亡人數150人；大洋洲4864人確診、20死。

不過截至台北時間今晚8時30分，歐洲確診與死亡人數再度攀升，累計已有39萬9381人確診武漢肺炎，其中2萬5037人不治。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090330