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土耳其武漢肺炎增1610例 累計破萬確診168死

最新更新：2020/03/31 08:03

（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）土耳其今天通報新增1610起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，37人不治創單日新高，累計確診病例來到1萬827例、死亡數達168例。

衛生部今晚在網站上公布數據顯示，過去24小時對1萬1535名疑似病例進行檢測，其中1610人對武漢肺炎呈現陽性反應。衛生部目前共已檢測7萬6981例。另外，累計有162例康復。

土耳其於11日通報武漢肺炎確診首例後，累計病例數於今天第20天破1萬例，37人死亡創單日新高。

衛生部同時公布「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為725、523例。

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員埃尤布奧盧（Fusun Eyuboglu）受訪指出，隨著更多疑似病例接受檢測，將會出現更多確診病例。今天檢測1萬1535名疑似病例也創下最高紀錄。

相較於其他國家，土耳其相對較晚通報確診首例。她認為：「疫情對我們的影響即將開始...將在2或3週內達到高峰。」埃尤布奧盧表示，若民眾落實防疫措施，「疫情會於兩個月內開始平息」。（編輯：林憬屏）1090331

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