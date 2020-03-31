醫護為疫情奮戰 華府民眾晚間8時鼓掌致謝

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）在美國國家醫師日的今天，華府晚間8時傳出掌聲，許多待在家中的民眾透過掌聲為醫護人員加油，感謝他們辛勞付出，為對抗武漢肺炎疫情奮戰。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至截稿時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診人數超過78萬人，美國累積人數突破16萬例，包括哥倫比亞特區、維吉尼亞州與馬里蘭州在內的大華府地區也通報2840例確診病例。

面對武漢肺炎疫情快速蔓延，許多國家民眾發起在晚上8時一起鼓掌活動，為辛勤的醫護人員加油，在美國國家醫師日（National Doctors Day）的今天，不少待在家中無法外出的華府民眾也在家裡響起掌聲，感謝醫護人員付出，不少人也大喊「謝謝」。

美國總統川普今天傍晚在白宮玫瑰園召開記者會時也表達對醫護人員的感謝，讚賞他們是「戰士」。川普表示，看到許多醫護人員搭機前往紐約，進入最危險的區域，只因為他們想做好這份工作。

川普感謝這些傑出的專業人士，不論性別、醫師、護士或是護理人員、急救人員或執法人員、消防員，他們都是偉大的人，以不同的方式提供協助，他高度感謝。（編輯：林憬屏）1090331