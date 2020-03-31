武漢肺炎／中國輸出醫療設備 歐洲多國發現品質低不合用

「金融時報」報導，荷蘭、西班牙和土耳其等國陸續發現，從中國進口的口罩和新型冠狀病毒篩檢試劑品質低。圖為北京一間生物科技公司的口罩生產機。（示意圖／中新社提供）

（中央社記者戴雅真倫敦30日專電）「金融時報」（Financial Times）報導，荷蘭、西班牙和土耳其等國陸續發現，從中國進口的口罩和新型冠狀病毒篩檢試劑品質低，沒辦法供民眾使用。

3月中國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情稍見平穩後，頻頻向歐洲出口醫療設備，有些是政府採購案，有些是捐助。中國駐英國大使館今天發布新聞稿，稱中國建設銀行對英國捐贈10台呼吸器，中國駐英國大使劉曉明在推特（Twitter）表示，要與英國攜手防疫。

隨著歐洲的確診人數逐漸升高，中國製設備在歐洲愈來愈普遍。但「金融時報」29日報導，荷蘭、西班牙和土耳其都聲稱中國製器材品質有問題。

荷蘭衛生部表示，因為品質問題，當局上週末被迫回收21日從中國進口的60萬個中國製口罩。問題包括口罩無法貼合臉部及過濾效力不夠。荷蘭當局表示，在部分口罩分發給醫院後，才在檢測時發現問題。

荷蘭當局表示，這些KN95級口罩原本理論上可阻擋至少95%空氣粒子。衛生當局聲明：「我們告知醫護人員不要使用這些口罩。由於物資短缺，我們發現部分防護設備沒有符合最高標準。這是所有國家都會出現的難題。」

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）上週表示，2019冠狀病毒疾病危機出現地緣政治因素，包括有國家要透過「慷慨政治」（politics of generosity）爭取影響力。

波瑞爾說，中國透過向歐洲派發設備和醫生，「積極自我宣傳是個負責任和可靠的夥伴，不像美國」。

中國對越來越多歐洲國家伸出援手，荷蘭是其中之一。華為技術公司3月初向荷蘭捐贈80萬個口罩。

西班牙衛生當局也因為篩檢結果不精確，上週回收派給馬德里地方政府的8000個篩檢試劑組，並把還沒分派的5萬組快篩試劑退貨。西班牙僅次於義大利，目前2019冠狀病毒疾病死亡人數全球第二高。

西班牙當局表示，深圳易瑞生物公司（Shenzhen Bioeasy Biotechnology）表示要在幾天內把效果精準的5萬8000組替換試劑送來，整批訂單共有64萬組。易瑞生物則稱，不精準可能是因為採樣錯誤或使用方式不對。

西班牙當局表示，這批商品不在西班牙上週對中國下單的4.32億歐元（約新台幣144億元）醫療用品採購案中。中國駐西班牙大使館聲稱，易瑞生物不在中國商務部向西班牙提供的供應商清單裡。

土耳其也傳出有部分中國製的篩檢試劑精準度不合格，無法使用。土耳其政府科學顧問團隊成員卡拉（Ates Kara）說，這些試劑的誤差範圍太大，可能導致誤判。

卡拉說，土耳其另外採購的35萬份快篩試劑則沒有問題。知情人士表示，這些試劑都是土耳其直接對中國私人企業下單，沒有透過中國政府。（編輯：郭中翰）1090331