泰國人挺醫護也顧同鄉 燒肉店送醫院上千便當

（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）武漢肺炎席捲泰國，小人物受疫情衝擊仍無私奉獻，有燒肉店老闆娘每天做上千個免費便當給醫護人員，小吃店老闆也供餐給失業同鄉，他們的善行傳開後吸引更多人參與捐助。

3月底已接近佛曆新年宋干節（Songkran），泰國特別炎熱，位在曼谷拉瑪四路的忠姐燒肉店（Jeh Jong Moo Tod）中午時分在太陽烘烤下，店內人員揮汗如雨。老闆娘忠姐戴著口罩一邊指揮著員工將便當搬上貨車，一邊招呼外面大排長龍的顧客，大約半小時後才有時間坐下來接受記者訪問。

54歲的忠姐本名忠齋（Jongjai Kijsawaeng），小時候夢想是當醫生，最後沒當成醫生而經營餐飲店，這次她終於有機會回饋醫護人員。

忠姐告訴中央社記者，在醫院工作的朋友上週突然打給她，問她可不可以做1200個便當送給醫院，她和顧店的兒女們討論後，孩子都擔憂能不能撐得下去，但她評估後認為店裡人力物力都充足，該做的事情，先做做看再說，看能走到哪裡是哪裡。

23日是忠姐免費做便當送給醫護人員的第一天，沒想到消息傳開後，有許多陌生人私訊或打電話到燒肉店，表示願意認購便當，第二天便當加到1300個，第三天有人說1300個便當這數字不吉利，要忠姐做1400個便當，就這樣，忠姐燒肉店的善心便當越做越多。

忠姐的便當送到曼谷知名的拉查維堤醫院（Rajavithi Hospital）、班那斯那拉杜拉醫療機構（Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute）以及拉瑪提博帝醫院（Ramathibodi），都是專門收治2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的醫院或醫療機構。

問起忠姐從這件事中獲得了什麼，她露出泰國人常見的憨厚笑容說：「幸福，真的！」她說，雖然做這件事很累，但看到吃到便當的護士在臉書留言表達感謝，讓她很快樂，「晚上睡覺想到，都會覺得幸福」。

像忠姐這樣盡一己之力協助大眾度過這次疫情危機的泰國小人物並不少，由於曼谷從22日開始關閉所有的百貨公司和商場，許多領日薪的基層員工只能打包回鄉吃老本。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在泰國中北部的那空沙旺府（Nakhon Sawan），小吃店老闆彭皮沙努（Pornphitsanu Phonmathong）在自己的店前免費提供炒飯和牛奶。

56歲的彭皮沙努說，他認識的一位顧客因為疫情失業，回到家鄉來找他討吃的，他發現很多人特別是低薪的基層員工受到疫情影響很大，因此他決定免費提供食物給這些人，消息傳開後，附近商家和小販就有人捐錢給他，讓他可以繼續善行。

泰國也有名人加入行列，歌手阿努瓦（Anuwat Sanguansakpakdee）和他的演員太太在佛統府（Nakhon Pathom）開設的餐廳儘管因為疫情生意大受影響，但他還是提供免費食物和水給失業的人。

阿努瓦在Instagram發文表示，他的餐廳現在面臨艱難的狀況，但他相信有人面對更大的難關，「因此身為泰國人，我認為大家要彼此幫助」。（編輯：林憬屏）1090331

泰國疫情延燒，忠姐燒肉店每天做上千個免費便當送給醫院，表達對醫護人員的支持，圖為老闆娘忠齋把便當搬上貨車。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年3月31日