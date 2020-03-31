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武漢肺炎AI檢測工具 可預測患者是否會出現重症

最新更新：2020/03/31 18:53

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國及中國研究人員今天發布報告指出，他們已研發出一種人工智慧（AI）工具，可以準確預測哪些剛感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的患者會出現嚴重肺疾。

法新社報導，這項AI工具能測出多項指標，這些指標最能有效預測哪些武漢肺炎患者將出現所謂的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

急性呼吸窘迫症候群是2019冠狀病毒疾病的嚴重併發症，會導致肺部積水，有這項併發症的武漢肺炎患者死亡率大約50%。

研究團隊運用機器學習演算法，分析中國溫州市兩間醫院的53名武漢肺炎患者數據，發現最能準確預測往後會出現重疾的3項特徵變化。

這些特徵變化包括肝臟酵素丙氨酸轉氨酶（Alanine transaminase，ALT）濃度、身體疼痛及血紅素（hemoglobin）濃度。

研究共同作者、紐約大學葛羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）教授卡菲（Megan Coffee）指出，一旦有效運用這套演算法，將可協助醫生在資源緊繃的醫療系統中，決定照護的優先次序。

這項研究報告已經刊登在Computers, Materials & Continua期刊。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090331

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