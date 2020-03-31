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英國防疫祭禁足令 外界質疑警方過度執法

最新更新：2020/03/31 20:31

（中央社倫敦31日綜合外電報導）為了防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散，英國緊急法26日上路，警察可對2人以上群聚情況，或無故外出者立即開罰，但有質疑認為，這讓英國變成警察國家。

英國緊急法26日生效，違反禁足令的民眾首次會被開罰60英鎊（14天內繳清可減半為30英鎊），再犯開罰120英鎊。這代表在新法下，任何英格蘭地區的民眾將不可無故外出。法令效期將達6個月，每3週進行檢視。

但路透社報導，有一些警察遭指控「太超過了」，利用無人機監視在風景區散步的民眾、阻止民眾去空曠的地方遛狗，還有人檢舉說警察要求一些店家不要販售復活節彩蛋，因為這並非生活必需品。

前英國最高法院法官桑普遜（Jonathan Sumption）向英國廣播公司（BBC）表示，英國警察傳統是，警察是穿著制服的公民，他們不單單只是聽命於政府要求行事、嚴守紀律的特權階級。

桑普遜說，但英國現在就是一副警察國家的樣子，政府可以在沒有法律授權下，發布任何命令或表達偏好，而警察可以執行部長的意志。

英國全國警察首長協會主席修伊特（Martin Hewitt）說，民眾在了解這項前所未有的新措施之時，他們會確保警察在應對上的一致性。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090331

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