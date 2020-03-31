武漢肺炎重擊紐約 29醫護舉手比愛心搭機馳援

（中央社紐約30日綜合外電報導）武漢肺炎重創紐約，29名醫護27日搭機從亞特蘭大飛赴紐約幫忙，他們還在機上高舉雙手比愛心。紐約州長古莫今天繼續呼籲全美醫護人員馳援紐約，協助對抗疫情而不堪負荷的醫院。

武漢肺炎在紐約州奪走至少1200多條人命，當地醫療體系已疲於應對疫情。美國有線電視新聞網（CNN）報導，29名醫護人員27日搭乘西南航空（Southwest Airlines）班機從亞特蘭大（Atlanta）飛往紐約貢獻一己之力。

這些醫護人員在飛機上高舉雙手比出愛心，西南航空在社群媒體Instagram發文寫道：「這些勇敢的靈魂戰士身處巨大風險中，不斷將他人的需求置於自身之上。他們的無私犧牲是這個黑暗世界中的光明燈塔，再多的感激與讚美都不夠。」

紐約州目前是全美疫情最嚴重的地方，州長古莫（Andrew Cuomo）認為紐約可給各州作借鏡，因為當地疫情預示2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）將橫掃全美，並導致各地都跟紐約一樣面臨醫療系統不堪負荷的處境。

古莫今天呼籲全美各地的醫護專業人員可以幫助紐約州的醫院應對這場危機。他承諾，美國其他地區未來需要被幫忙的時候，紐約的醫護人員會湧泉以報。

古莫在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）搭建的臨時醫院發布簡報時說：「請現在就來紐約幫我們，我們需要救援。」（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090331