延後3個月徵收最惠國進口商品關稅 川普點頭

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）消息人士今天表示，美國總統川普已批准一項計畫，將延後3個月徵收最惠國進口商品的關稅，以助減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）帶來的經濟衝擊。

路透社報導，這項計畫不適用於受301條款約束的中國和歐洲商品關稅，也不適用於受232條款約束的鋼鋁關稅。

這名熟知內情的消息人士說，目前還不清楚川普將於何時簽署緩徵關稅的行政命令。一旦簽署，將授權美國財政部指示海關與邊境保護局（CBP）延後90天徵收這些進口商品的關稅。

這項計畫適用於向最惠國進口商品徵收的關稅，例如鞋類和服飾等，讓進口這些商品的美國進口商暫時喘口氣。

鑑於疫情導致供應鏈停擺，全美各地約400名中小型和大型企業執行長致函呼籲川普延後90至180天徵收關稅。

他們在信中說：「延後徵稅有助我們保持現金流，這在長時間幾乎沒有營收的情況下至關重要。」「此外，延後徵稅無損關稅對貿易流量的影響，因為最終仍將支付這筆款項。」

20國集團（G20）貿易部長昨天同意在全球應對這場大流行病之際，保持市場開放和確保重要醫療物資、設備和其他必需品持續流通。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090401