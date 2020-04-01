JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責

韓團JYJ成員金在中1日在Instagram發文稱感染武漢肺炎，引發熱議，但稍後隨即修文表示只是愚人節玩笑。（圖取自金在中IG網頁instagram.com/jj_1986_jj）

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓團JYJ成員金在中今天稍早在Instagram發文表示自己感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），引發熱議，但稍後隨即修文表示只是愚人節玩笑，希望大家能有所警惕。

金在中今天透過自己的Instagram帳號發文表示，「我感染了2019冠狀病毒疾病，都是因為我自己不小心，沒有注意政府跟身邊人們的提醒」，引起粉絲關注，也有人認為發文口氣有異，可能是帳戶遭駭，金在中經紀公司隨即聲明，表示因金在中人在日本活動，仍在向本人確認是否真的確診。

不過，金在中隨後修改貼文，澄清這只是愚人節玩笑，主要是希望大家能對疫情有所警惕，「雖然開這種愚人節玩笑有點過分，在短時間內讓許多人擔心了，但請各位絕對不要只把這當作一個愚人節玩笑」，「這並不只是別人的事」。

金在中也在文中道歉，表示若因這則貼文遭罰他都甘願接受，希望所有人都能健康平安，但仍受到網友譴責，認為他不該在疫情敏感時期開這種玩笑。

金在中所屬經紀公司也表示，金在中目前仍在進行日本活動，正在了解金在中為何做出這種行為。（譯者：廖禹揚/核稿：陳昱婷）1090401