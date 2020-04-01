更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎
國際

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎

影片／洛伊韋伯與粉絲玩互動奏名曲 歌劇魅影琴聲陪伴全球愛樂人
文化

影片／洛伊韋伯與粉絲玩互動奏名曲 歌劇魅影琴聲陪伴全球愛樂人

武漢肺炎全球最新情報 4/1
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/1

早安世界》今起搭大眾運輸要戴口罩 發燒者禁入車站或機場
早報

早安世界》今起搭大眾運輸要戴口罩 發燒者禁入車站或機場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特別預算加碼1500億 政院2日召開臨時院會
首頁 / 國際

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責

最新更新：2020/04/01 16:13
韓團JYJ成員金在中1日在Instagram發文稱感染武漢肺炎，引發熱議，但稍後隨即修文表示只是愚人節玩笑。（圖取自金在中IG網頁instagram.com/jj_1986_jj）
韓團JYJ成員金在中1日在Instagram發文稱感染武漢肺炎，引發熱議，但稍後隨即修文表示只是愚人節玩笑。（圖取自金在中IG網頁instagram.com/jj_1986_jj）

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓團JYJ成員金在中今天稍早在Instagram發文表示自己感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），引發熱議，但稍後隨即修文表示只是愚人節玩笑，希望大家能有所警惕。

金在中今天透過自己的Instagram帳號發文表示，「我感染了2019冠狀病毒疾病，都是因為我自己不小心，沒有注意政府跟身邊人們的提醒」，引起粉絲關注，也有人認為發文口氣有異，可能是帳戶遭駭，金在中經紀公司隨即聲明，表示因金在中人在日本活動，仍在向本人確認是否真的確診。

不過，金在中隨後修改貼文，澄清這只是愚人節玩笑，主要是希望大家能對疫情有所警惕，「雖然開這種愚人節玩笑有點過分，在短時間內讓許多人擔心了，但請各位絕對不要只把這當作一個愚人節玩笑」，「這並不只是別人的事」。

金在中也在文中道歉，表示若因這則貼文遭罰他都甘願接受，希望所有人都能健康平安，但仍受到網友譴責，認為他不該在疫情敏感時期開這種玩笑。

金在中所屬經紀公司也表示，金在中目前仍在進行日本活動，正在了解金在中為何做出這種行為。（譯者：廖禹揚/核稿：陳昱婷）1090401

延伸閱讀
愚人節別拿疫情開玩笑 台灣泰國等揚言祭牢刑
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報