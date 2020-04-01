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不敵武漢肺炎 星戰演員安德魯傑克病逝

最新更新：2020/04/01 15:45

（中央社雪梨1日綜合外電報導）星際大戰演員安德魯傑克因感染武漢肺炎昨天在英國病逝，享壽76歲。他的妻子羅傑斯因人在澳洲隔離，未能見到先生最後一面，但表示他「安詳地離開。」

美聯社報導，安德魯傑克（Andrew Jack）的經紀人馬科勞（Jill McCullough）今天透過聲明表示，安德魯傑克昨天在英國莎麗郡（Surrey）一家醫院病逝。他的妻子羅傑斯（Gabrielle Rogers）正在澳洲隔離，因此沒有見到安德魯傑克最後一面。

安德魯傑克在「星際大戰七部曲：原力覺醒」（Star Wars: Episode VII - The Force Awakens）和「星際大戰八部曲：最後的絕地武士」（Star Wars: Episode VIII - The Last Jed）飾演陸軍少校艾麥特（Caluan Ematt）。

安德魯傑克的妻子羅傑斯在社群媒體寫下：「安德魯傑克兩天前確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），他知道家人們都和他『在一起』，沒有什麼痛苦，並安詳地離開。」

身為演員的安德魯傑克同時也是一名方言教練，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）等好萊塢巨星都與他合作過。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090401

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