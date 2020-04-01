防衛費喬不攏 近半數駐韓美軍韓籍雇員休無薪假

（中央社首爾1日綜合外電報導）美韓雙方防衛費分擔談判至今未達成共識，約4000名駐韓美軍韓籍雇員今天起休無薪假，占駐韓美軍韓籍雇員數近5成；韓方代表則稱雙方已進入談判最後階段。

法新社報導，美國目前在南韓部署約2萬8500名兵力抵禦持有核武的北韓，但美韓先前簽定的駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）於去年底到期，雙方就防衛費用分擔尚未達成共識，約4000名韓籍雇員因此從4月起休無薪假。

美國總統川普最初要求韓方每年負擔50億美元費用，是先前簽署協定金額的5倍以上。美國官員表示，美方已有所妥協，但在3月中進行第7輪談判後仍破局。

駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）今天發表聲明表達遺憾，並表示「這些都是我們的員工、我們的同事、我們的隊友，我們將他們視為家人」，「他們是我們不可或缺的一部分」。根據韓聯社報導，駐韓美軍約有8600多名韓籍雇員，4月1日起休無薪假的人數占比近一半。

駐韓美軍韓籍雇員工會對法新社表示：「美國此舉將安防盟友的國民及他們的生計置於風險之中。川普總統也讓駐韓美軍的生命安全陷入危機，實施無薪假會讓已經出現2019冠狀病毒疾病疫情的基地狀況更加嚴重」。

在今天正式實施無薪假前，韓美防衛費分擔協商大使鄭恩甫表示，雙方就不同意見的討論已有長足進展，並已進入協商的最後階段。

鄭恩甫也說，「我們呼籲美國提出方案，確保這些雇員在無薪假之後能順利回到工作崗位上」，表示這可能影響朝鮮半島的軍事準備。（譯者：廖禹揚/核稿：陳昱婷）1090401