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韓國擬提供防疫物資予伊朗等14國 規模近2億元

最新更新：2020/04/01 18:41

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國外交部高層人士今天指出，政府現正規劃提供價值600萬美元（約新台幣1億8000萬元）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫物資，給予伊朗等14個國家。

韓聯社報導，韓國外交部高層人士今天向記者表示，當局目前正規劃對亞洲5國、中南美洲3國、非洲及中東地區6國等14個國家，提供總價600萬美元的防疫物資。

高層人士提到，其中會向伊朗提供約200萬美元的人道援助，本週將配合伊朗需求提供2台聚合酶鏈鎖反應（PCR）檢測儀器及500個噴霧式消毒器，至於能否提供檢測試劑組，目前仍在研議。

當局也正考慮將既有的小規模政府開發援助改為防疫物資支援，向4個國家提供約100萬美元的支援方案。

高層人士透露，目前已有55國向韓國尋求人道援助，政府會在國內供給無虞前提下，依序提供協助，若預算充足，會視整體狀況擴大支援。

此外，韓國總統文在寅先前表示，美國總統川普透過電話尋求韓國支援檢測試劑組，高層人士表示，目前已經有3家業者取得事前許可，目前正在契約商議階段，政府也會盡力協助，以求盡快出口。（譯者：廖禹揚/核稿：陳彥鈞）1090401

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