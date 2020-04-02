武漢肺炎／洛杉磯領先全美 建議市民戴口罩防疫[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）今天在例行記者會上表示，建議市民外出從事必要採買時，可以配戴非醫療用的口罩，持續保持社交距離。

美國總統川普昨天對外表示，近期內可能對全美建議，在公共場合戴口罩，以預防病毒傳播。洛杉磯市長賈西迪今天超前部署，領先各地率先建議市民戴口罩。

賈西迪在記者會上被問到為何不早一點做出這樣的建議，他回答，市政府一直在等待疾病管制暨預防中心（CDC）的意見，但現在已經不能再等。他表示，加州可能也會做出這樣的建議。

400萬人口的洛杉磯市是全美第二大城市，也是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最嚴重的區域之一。賈西迪提醒，即便戴上口罩，市民仍應遵守6英尺（183公分）的社交距離。

年初武漢肺炎疫情在中國爆發以來，美國大洛杉磯地區的藥局賣場的口罩、酒精、消毒用品就已經缺貨，現在疫情在美國本土惡化，要買到口罩更是不容易。

中央社記者今天走訪賣場超市，大部分採買民眾都自動戴上口罩，就算沒有口罩也會拿領巾或手帕蓋住口鼻，與一兩個月前，沒有人戴口罩的情況完全兩樣。

賈西迪強調，像是N95這一類的醫療用口罩，應該要留給前線的醫護人員。

疫情在美國爆發以來，中央與地方的衛生機構都建議「健康的人不需要戴口罩」，把口罩留給病患與醫護人員。但近日已有不少專家援引台灣等地的例子，呼籲大眾應戴口罩。（編輯：周永捷）1090402