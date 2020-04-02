東京增97例確診單日新高 累計684例

（中央社記者楊明珠東京2日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延，日本東京都今天新增97例確診病例，創單日新高，累計共684例。

東京先前單日新高是3月31日的78例。

今天增加的97例確診中，有21例是發生院內感染的永壽綜合醫院（東京都台東區）的相關病例。此外，有15例是慶應義塾大學附屬醫院（東京都新宿區）的相關病例。

朝日電視台報導，永壽綜合醫院群聚感染的源頭可能與今年1月發生東京的屋形船有人感染新型冠狀病毒有關。

厚生勞動省的群聚感染對策小組分析，1月18日在屋形船有一場新年會聚餐，有人感染新型冠狀病毒進永壽綜合醫院治療，可能是他或另一名從法國返國住院的患者傳染給其他患者，再擴大傳染給醫護人員等。

後來，永壽綜合醫院有患者轉院到慶應義塾大學附屬醫院，造成疫情擴散。截至目前，永壽綜合醫院確診人數已超過100人，有7人死亡。

截至1日晚10時（台灣晚間9時），日本境內確診者及機場檢疫檢查出的確診者、搭包機返國者等總計2494起確診病例。

日本首相安倍晉三今天在眾議院院會上報告，根據特別措施法成立因應疫情的政府對策本部一事。有關目前2019年冠狀病毒疾病疫情，安倍說，以東京等大城市的確診者急增，且感染源不明的確診者增加，看似是境外移入的案例也多。

安倍說，目前疫情不是全國性的擴散，也不是急速蔓延，算是極力挺住，但如果稍有鬆懈，疫情可能急速擴大，目前仍處於重要關鍵時刻。（編輯：郭中翰）1090402