武漢肺炎衝擊 馬來西亞預估經濟大幅衰退

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）馬來西亞國家銀行今天發表「2019年經濟和金融報告書」，預估在武漢肺炎疫情衝擊下，今年國內生產毛額（GDP）可能大幅衰退到0.5%至負2%之間。

報告書指出，去年國內生產毛額達到4.3%；不過，隨著武漢肺炎爆發，今年1月開始衝擊經濟，外在環境險峻，國內製造業等經濟活動也停擺，加上旅遊業受到重創，導致馬來西亞經濟可能自2009年以後首度出現萎縮，預估今年國內生產毛額僅有0.5%至負2%之間。

尤其馬來西亞政府從3月18日推動行動管制令，人民社交和休閒活動停滯，這段期間的消費和投資活動表現黯淡。

同時，世界銀行3月31日發布經濟報告書，也下修馬來西亞2020年經濟成長預測至負0.1%，原本預測經濟成長4.5%。

不過，國家銀行預測，隨著武漢肺炎疫情在下半年消退，加上政府祭出高達2500億令吉（約新台幣1兆7436億元）經濟振興配套，年底可能擺脫衰退，經濟數據重新站回成長線上。

國家銀行也提醒，家庭負債水平不斷上升，而金融系統是否穩定，將是馬來西亞未來經濟的潛在風險。政府要如何謹慎降低家庭債務，是影響經濟成長不可忽視的關鍵。

截至昨天中午12時，馬來西亞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）單日新增208起確診病例，累計3116例，50人死亡。（編輯：王永志）1090403