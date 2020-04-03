撞名冠狀病毒 墨西哥可樂娜啤酒配合防疫將停產

可樂娜釀酒商2日說，鑑於武漢肺炎疫情引起的公衛緊急狀況，可樂娜啤酒將停產。（圖取自facebook.com/CoronaUSA）

（中央社墨西哥市3日綜合外電報導）武漢肺炎疫情風暴中，和冠狀病毒撞名的墨西哥可樂娜啤酒屢次被拿來當哏，但這一次不是在開玩笑，可樂娜釀酒商昨天說，鑑於疫情引起的公衛緊急狀況，這種啤酒將停產。

墨西哥最大釀酒商莫德洛集團（Grupo Modelo）說，墨西哥政府下令，要求暫停所有非必要活動至4月30日，以紓緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散，而停產正符合這道命令。

莫德洛集團的啤酒品牌除可樂娜（Corona）外，還包括Pacifico以及莫德洛（Modelo）。

莫德洛集團發表聲明說，「我們正將工廠內的產量降低到最少數量」；並說，將在未來若干天完成停產。

墨西哥政府表示，只有農企業等產業可以繼續運作。莫德洛集團說，如果政府同意，該集團準備讓75%的員工在家工作，以保證啤酒供應。

墨西哥「改革日報」（Reforma）報導，墨西哥另一家主要啤酒生產商海尼根（Heineken）也可能會在今天停產，不過海尼根尚未確認這項消息。

位於墨西哥北部的新利昂州（Nuevo Leon）1日表示，啤酒的生產與運送將停止，引發恐慌搶購，而海尼根的生產基地就位於新利昂州。

自武漢肺炎危機爆發開始，和冠狀病毒（Coronavirus）撞名的可樂娜啤酒（Corona beer）就被拿來當笑點和哏。甚至有網路謠言稱，在疫情爆發後，可樂娜啤酒的銷售量在美國重挫約4成。

可樂娜的美國代理商星座品牌公司（Constellation Brands）在2月下旬否認這一謠言，並說武漢肺炎全球大擴散，但美國的銷售還是很強勁。

墨西哥迄今通報了逾1500起武漢肺炎確診病例，並有50人病故。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）1090403

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