亞銀估疫情致全球損失4.1兆美元GDP掉近5% 台灣相對穩健

（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）亞洲開發銀行今天示警，2019冠狀病毒疾病波及美國、歐洲等主要經濟體，恐導致全球經濟損失4.1兆美元。此外，亞銀修正台灣今年經濟成長率為1.8%，在亞洲四小龍中相對較佳。

根據不同情況，亞銀（ADB）估計疫情對經濟的影響相當於將近全球生產總值的將近5%，但這場「百年來最嚴重的大流行病」造成的損失可能還更龐大。

亞銀表示，這項估算的影響可能被低估，因為潛在的社會及金融危機，以及對醫療保健及教育的長期效應等額外影響因素，都未納入分析。

總部位於菲律賓馬尼拉的亞銀表示，若各國縮短封鎖期，或許可把損失減少到2兆美元。

全球官方通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例昨天合計已超過100萬例、超過5萬人死亡。

亞銀表示，預期亞洲經濟今年將成長2.2%。對照1998年亞洲金融風暴期間的經濟成長僅有1.7%，這個數字是在那之後成長最緩慢的速度。

亞銀首席經濟學者澤田康幸說：「沒人知道2019冠狀病毒疾病大流行會擴散多廣，封鎖措施可能實施得比現在預期更久，不可輕忽嚴重金融動盪及金融危機的可能性。」

這項預測是假設在今年內控制住疫情、2021年回到常軌；然而，仍有可能發生其他疫情，且大流行的嚴重性仍存在未知數。

中國作為亞洲最大經濟體，經濟成長可能從去年的6.1%減緩到今年的2.3%。

根據這份「2020年亞洲開發展望」報告（Asian Development Outlook 2020），台灣的經濟成長率今年將下滑到1.8%，明年基於公共支出及出口復甦，可回升到2.5%；韓國今年預料下滑到1.3%，明年回升到2.3%。

此外，預期香港今年的經濟成長率為負3.3%；新加坡則為0.2%。在所謂「亞洲四小龍」中，台灣表現相對較佳。

但報告也提到，台灣的挑戰是人口快速老化，從勞動年齡人口相對於總人口支持比可以看出，下滑比香港、韓國、中國、新加坡及幾個先進經濟體還快。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1090403