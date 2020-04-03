英醫護人員不滿防護不足 稱程度只夠做三明治

（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）英國醫護人員不滿防護措施不足，稱他們的防護衣根本就是在製作三明治時保持衛生的等級，無法站在第一線面對武漢肺炎確診患者，英國政府已經修改相關守則。

倫敦救護車局（LAS）一名不願具名的醫護人員接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，他只有基本的圍裙、手套和口罩，根本不足以防範感染。「我感覺我自己，甚至可能還有我的家人，每天都因此暴露在病毒當中。」

根據BBC取得的文件，LAS要求醫護人員出勤時配戴基本的個人防護裝備（PPE），也就是塑膠圍裙、手套與外科口罩。而進階版的PPE，包括連身防護衣、FFP3級口罩和護目鏡，只在照護確診病患，以及需要進行心肺復甦術等狀況下才會使用。

根據LAS守則，若只有壓迫病患胸腔，並不被認定需要使用進階PPE。

根據世界衛生組織（WHO）對PPE的規範，醫護人員必須身穿全身式長袍，蓋住手臂且長度到膝下。不過這名LAS醫護人員指出，他和同事被分發的圍裙「像是做三明治的人在穿的」，「是想像中最薄的程度，而且只能遮蓋制服的30%」。

他表示，最近他去救治一名疑似有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）且情況危急的病患，要把病患搬到救護車上。

「當我把他推出來時，圍裙下方飛起來，卡在我臉上。其一，這樣我根本看不到路。其二，原本可能在圍裙上的病毒，全部到了我臉上。最後是我同事幫忙把圍裙拉下來。」

他表示，直到大約半小時後，抵達了醫院，他才有辦法去洗臉。

他也表示，目前救治的「絕大多數」病患都是新型冠狀病毒疑似患者，「當我們診斷時，持續對著我們咳嗽」，但由於目前主要針對已住院的病患進行篩檢，這些人都不被認定是確診病患。

他表示：「我們在這種情況下，卻沒有足夠防護。」他並表示，憂心救護車醫護人員反而成為傳播病毒的媒介。

英國衛生部昨天修改PPE守則，規定任何在醫院、醫護中心的工作人員，只要接近疑似或確診病患的2公尺範圍內，就必須配戴圍裙、手套、外科口罩，以及眼部防護措施。

「衛報」報導，醫護人員工會以及工作人員都對新守則表示歡迎，不過也表示必須有充足的防護裝置作為配套。（編輯：林憬屏）1090403