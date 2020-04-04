保持社交距離能拯救人類 疫情下看見美式幽默

美國成為武漢肺炎疫情重災區，賣場落實6英尺社交距離的規定，在地上標示間隔點。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年4月4日

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）「儘管我們分散各地，但仍然並肩作戰」美國職棒的球星楚勞特（Mike Trout）如此鼓勵同胞。疫情肆虐下，美國人互相鼓勵「越分開、越團結」，到處可見苦中作樂的幽默感。

武漢肺炎疫情3月中旬在美國進入猛爆式發展，感染人數的圖表像是火箭發射一樣直線上衝，「拉平感染曲線」（Flatten The Curve）成了這段時間重要的社會共識。

居家防疫、保持6英尺（183公分）社交距離是美國防疫主軸。到4月初為止，美國50個州裡面，超過45個州關閉非民生必需的營業場所、要求大眾待在家裡，形同軟性封城。

社群媒體流傳一句話：「史上第一次，我們什麼都不用做，躺在家裡看電視就可以拯救人類！別搞砸了！」或者是同一幅躺在沙發上的照片，標題不一樣「2019在家耍廢，2020優良公民」。

另一張廣傳的照片是，一群醫護人員穿戴防護衣、口罩，手舉字卡，上面寫著「我們為了你在這裡努力，請為了我們待在家裡」。

大部分的影視產業已停擺，但仍有脫口秀主持人透過連線在家裡客廳主持節目。電視新聞工作者，上街訪問出門運動的民眾時，使用麥克風架拉長與受訪者的距離。

合唱團、交響樂團無法集合演出，越來越多例子是透過視訊軟體或剪接手法，讓分散各處的音樂家在同一個分割畫面裡，合奏出美妙的音樂。

過生日的小朋友無法邀同學來家裡慶生，有家長想出兼顧社交距離的慶生法。他們布置車輛，開車載著壽星到左鄰右舍的門外，鄰居們站在人行道邊，隔空互道祝福。

學校已經停課，但老師開著車到學生家門，遠遠地打招呼、鼓勵。也有計畫好結婚的新人，在遵守社交距離的原則下，在自家門口辦「得來速」婚禮，賓客們開車從門前經過，按喇叭道賀。（編輯：王永志）1090404