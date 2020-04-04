武漢肺炎全球最新情報 4/4

（中央社台北4日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，法新社統計，全球確診病例累積108萬2470例，死亡病例5萬7474例。美國仍是全球最多病例的國家，西班牙和義大利染疫人數也持續新增。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃示警，疫情對經濟衝擊將大於2008年時的金融海嘯。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※亞洲

●台灣

台灣3日新增9起確診病例，有7例境外移入、2例本土病例，累積病例達348例。

為了落實防疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，沒戴者會予以勸導，勸導不聽將開罰新台幣3000元至1萬5000元。

台北市長柯文哲3日表示，4日起沒戴口罩不得搭台北捷運、台北與新北市公車或所有大眾運輸工具。先勸導，屢勸不聽者，可罰新台幣3000元到1.5萬元。

●中國

中國（不包括香港及澳門）迄今已宣布3322起死亡及8萬1620起確診病例，有7萬6571例治癒。

●日本

日本境內3日再添227例確診，累計3003例；死亡病例則攀升至74例。

疫情重創日本經濟，日本政府研擬緊急經濟對策，考慮針對所得降至一定水準的家庭，每戶發放30萬日圓（約新台幣8萬3800元）現金，另將給地方自治體總額1兆日圓的分配款。

日本職棒3日召集12球團代表舉行臨時會議，決定更改先前目標24日開打，將再度延期。

●韓國

韓國3日通報新增86起武漢肺炎病例，境內確診病例累計1萬62例，是連續第22天新增病例維持在100例左右或以下，死亡病例數為174例。

●馬來西亞

馬來西亞3日新增217起武漢肺炎確診病例，全國累計3333例。死亡病例增加3起，累計53例。

馬來西亞國家銀行3日發表「2019年經濟和金融報告書」，預估受疫情衝擊下，今年國內生產毛額（GDP）可能大幅衰退到0.5%至負2%之間。

●新加坡

新加坡總理李顯龍3日宣布啟動居家學習，所有學校與高等學府從8日起實施居家學習，呼籲民眾儘可能待在家中，並將暫時關閉提供非必要性服務的商店。

李顯龍也建議民眾戴口罩，保護自己與他人，並從5日起發給每戶能重複使用的口罩。

新加坡3日新增65起確診病例，累計達1114例，有5名患者喪生。

●菲律賓

菲律賓3日新增385起確診病例，累計3018人確診；新增29人死亡，共136人病逝，52人康復。

●澳洲

澳洲3日累計確診病例數來到5350例，有28人喪命。

澳洲數個州在州界設置檢查站，僅允許與鄰州之間必要旅行，這是自1918年西班牙流感大流行以來，澳洲首度實施類似的強硬措施。

●紐西蘭

紐西蘭央行3日擬將於下星期購買紐幣18億元（約新台幣324億元）政府公債，作為採行量化寬鬆（QE）措施的一環。

●泰國

泰國從3日晚間10時起實施宵禁，未來一週若疫情未減緩，泰國政府考慮實施24小時禁足令。

泰國從3月26日凌晨到4月30日進入緊急狀態，陸海空邊境口岸除了泰國人、各國外交官、國際貨運運輸業者及持泰國工作證的外國人之外，禁止外國人入境。

●印度

印度3日確診人數攀升至2567人，死亡病例72例。

世界銀行（World Bank）2日通過一項計畫，要在15個月內動支1600億美元緊急援助資金。世界銀行表示，印度將是第一波計畫的最大受益國，將取得10億美元融資。

●土耳其

土耳其總統艾爾段宣布更嚴厲的防疫措施，對年齡20歲以下公民下禁足令、前往人多的場所強制戴口罩，並要求至少保持3步的社交距離，違者將受罰。

土耳其3日新增2786起武漢肺炎病例，創單日新高，新增69人不治；累計確診2萬921例，居全球第9，累計死亡達425例。

●伊朗

伊朗3日新增134起武漢肺炎死亡病例，使全國病患死亡人數攀升至3294人，確診病例數目前來到5萬3183例。

●伊拉克

伊拉克境內目前共有772確診，其中54人死亡，202人康復。

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯日前呼籲穆斯林，等武漢肺炎疫情更明朗時再籌備朝覲和預訂行程，似乎為取消麥加（Mecca）朝覲預留伏筆。

過去1400年來，朝覲曾因包括瘟疫橫行等問題多次取消。

●以色列

以色列政府3日封鎖一處受到武漢肺炎嚴重波及的極端東正教猶太小鎮，並指派士兵支援居民。

以色列境內目前有7030人確診，其中39人不治。

※歐洲

●英國

英國武漢肺炎死亡人數3日再度創新高，新增684人至3605人；確診病例增至3萬8168例。英國女王伊麗莎白二世5日晚間將對全國發表演說。這將是女王68年在位期間第4度發表特別演說。

英國首相強生（Boris Johnson）為了對付疫情，2日承諾「大幅增加檢測」；衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也表示，目標在接下來幾週內，單日篩檢達到10萬次。

●法國

法國疫情最嚴重的大東部大區（Grand Est）區長侯特納（Jean Rottner）表示，向中國訂購的一批口罩2日在停機坪等待裝入貨機前一刻，被半路殺出的美國買家攔截購走。

由於法國目前口罩庫存只夠維持不到3週，巴黎當局已向其他國家合計訂購10億多片口罩，以對抗這波疫情。

法國3日確診人數累計達5萬9105例，有5387名病患不治。

●德國

德國總理梅克爾（Angela Merkel）上個月曾接觸一名感染武漢肺炎的醫生，因此進行自主隔離，她的發言人塞柏特（Steffen Seibert）3日表示，梅克爾已結束自主隔離並重返工作崗位。

德國境內的確診病例累計8萬5903例，並有1122人病故。

●瑞士

瑞士自行車賽（Tour de Suisse）今天宣布受疫情影響，將取消於6月舉行、為期8天的賽事，主辦單位表示，今年底前將不會擇日重啟比賽。

●義大利

義大利鞋類傳奇設計師羅西（Sergio Rossi）因感染武漢肺炎辭世，享壽84歲。

義大利3日病例新增766例至1萬4681例，確診人數新增4585起確診病例，累計確診1萬3915例。

●西班牙

西班牙衛生部3日通報，過去24小時境內新增932起武漢肺炎死亡病例，連續2天單日病故破900例，但人數已較2日的950人略為減少，是3月26日以來單日新增死亡人數首度下降。疫情在西班牙奪走1萬935條人命。

西班牙境內新增7472起武漢肺炎確診病例，累計達11萬7710例。

●匈牙利

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）3日告訴國家廣播電台，政府明天將提出匈牙利史上規模最大刺激經濟方案，並將在7日前訂定紓困案細節，主要鎖定就業事項。

奧班還表示，匈牙利醫護人員今年將獲得相當於1500美元（約新台幣4萬5400元）的津貼，以補償他們站在對抗武漢肺炎前線所增加的工作量和面臨的風險。

●俄羅斯

俄羅斯境內累計確診達4149例，其中34例死亡。

●哈薩克

哈薩克境內累計出現448例武漢肺炎確診，其中3例死亡。為遏制疫情擴散，哈薩克政府3日表示，國內3大城市非必要商家暫停營業的措施將延長至4月13日。

※美洲

●美國

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）2日宣布，武漢肺炎疫情讓許多美國人遭遇財務衝擊，部分民眾最快約2週內可望獲得單次最高1200美元（新台幣約3萬6000元）的紓困補助。

美國疾管中心建議民眾出門戴上非醫療用口罩，但強調是自願不強迫，對此川普則說他應該不會戴。

美國武漢肺炎確診數持續增加，死亡人數攀升至7077人，確診病例數累計超過27萬例，仍為全球病例數最多的國家。

紐約州確診總數達10萬2863例，新增1萬482例，首度日增破萬例；單日562死，創疫情爆發以來新高，累計2935人死亡，

●加拿大

加拿大政府3日公布，境內武漢肺炎確診病例新增1615例，累計達11747例；死亡病例增加25例至152例。

●巴西

巴西當局2日公布，境內確診病例較昨天增加15%，達到7910例；死亡病例躍增23%，達到299例。

※非洲

●南非

南非今天通報，新增2起死亡病例和43起確診病例，累積確診病例達1505例，死亡病例攀升至7例。

●盧安達

國際貨幣基金（IMF）2日晚間表示，盧安達獲得IMF提供1億940萬美元（約新台幣33億元）的武漢肺炎抗疫援助金，成為非洲第一個獲援的國家。

●馬拉威

非洲南部國家馬拉威2日宣布，境內首度出現武漢肺炎確診病例，有3人感染。

馬拉威、葛摩聯邦（Comoros）、賴索托、聖多美普林西比民主共和國及南蘇丹原本為少數5個未傳出病例的非洲國家，如今馬拉威也難逃淪陷命運。

目前為止非洲已有超過6720人染疫，至少273人死亡。1090404