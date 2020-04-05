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美紐約州武漢肺炎破3500死 疫情估7天內達高峰
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎全球增至6萬3437死 逾116萬9210確診

最新更新：2020/04/05 06:18

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法新社彙整的官方紀錄顯示，截至4日格林威治標準時間（GMT）19時（台灣5日凌晨3時），全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）官方確認死亡人數增至6萬3437例。

自去年12月中國首度爆發疫情以來，全球已有逾116萬9210起武漢肺炎確診病例，遍及190個國家及地區。在這些病例中，至少有21萬9000人如今被認為已康復。

上述紀錄是根據法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）公布的數據，恐只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測需要住院的病例。

自3日格林威治時間19時以來，全球通報新增5964人死亡以及8萬6745例確診感染。

美國通報最多新增死亡達1399人，其次是法國新增1053死以及西班牙新增809死。

義大利於2月底通報武漢肺炎死亡首例，目前已累計1萬5362人死亡、12萬4632人確診感染以及2萬996人康復。

西班牙死亡病例攀升至1萬1744起，累計確診感染12萬4736起。美國境內不治人數達8098例居全球第3，但全美確診感染29萬7575例則高居全球確診之冠。

法國已通報累計7560死以及8萬9953起確診感染病例。

英國通報累計4313死以及4萬1903起確診感染病例。

中國（不包括香港及澳門）迄今已通報3326起死亡及8萬1639起確診病例，有7萬6755例治癒。

此外，安哥拉、喬治亞、科威特、賴比瑞亞和蘇利南首度通報境內死亡病例。

歐洲累計確診62萬7127例，4萬6033死；美國和加拿大累計確診31萬1447例，8342死；亞洲累計確診11萬6129例，4137死；中東累計確診7萬1739例，3623死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診2萬8166例，891死；非洲累計確診8129例，375死；大洋洲累計確診6480例，36死。（譯者：劉學源）1090405

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