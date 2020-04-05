武漢肺炎全球最新情報 4/5

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，搭乘大眾運輸工具應戴口罩。台北捷運公司表示，截至4日上午11時運量12.7萬人，約1600人經勸導後戴上口罩進站搭乘、200人離開車站，無強制開罰情形。中央社記者張新偉攝 109年4月4日

（中央社台北5日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球確診逼近117萬例，死亡人數逾6萬例。美國仍是全球感染人數最多的國家，總統川普禁止口罩出口，引發加拿大抨擊。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣4日宣布新增7例確診病例，其中6例境外移入、1例本土感染。目前累計355例確診，分別為51例本土病例、304例境外移入，確診個案中有5人死亡、12人重症，另有50人解除隔離。

台灣4日首度對各大景點發出國家級警報，強調墾丁附近景點人潮擁擠勿前往，其餘景點民眾應保持社交距離。

● 中國

中國（不包括香港和澳門）累計3326人死亡，8萬1639人確診，7萬6755人治癒。

中國4日向死者致哀，清晨天安門廣場降下半旗，上午10時，中共總書記習近平與其他政治局常委帶頭默哀3分鐘。

● 日本

東京4日再添118例確診，是東京單日新增確診病例首度超過100例，累計891例。東京都政府呼籲市民，週末沒有必要盡量不要外出。

全國4日增加367例，創下單日新高，累計3497人確診。若加上鑽石公主號郵輪的712人，確診總數達4209人。

東京4日再添118例武漢肺炎確診，是東京單日新增確診病例首度超過100例，累計891例。圖為上野公園因防疫理由設立禁止入內標示。中央社記者楊明珠東京攝 109年3月28日

● 韓國

韓國4日新增94例確診，全國確診總數來到1萬156例，死亡病例新增3例，累計177人病故。

韓國為將每日新增確診數量控制在50例以內，4日宣布將原訂6日結束的社交距離措施延長2週。

● 菲律賓

菲律賓4日新增76例確診，8起死亡病例，累計3094例確診，其中144人不治。

菲律賓呂宋島封島將滿3週，經濟大受衝擊，菲律賓總統杜特蒂內閣大多數成員將捐出75%月薪協助抗疫。

● 馬來西亞

馬來西亞4日新增150例確診，其中4人死亡。馬來西亞迄今已有3483例確診，累計死亡病例為57人。

● 印尼

印尼4日新增106起確診病例，累計2092例確診；新增10例死亡，累計死亡人數達191人。

● 新加坡

新加坡4日宣布實施更嚴格的社交安全規範，知名觀光景點濱海灣金沙與聖淘沙名勝世界將暫時關閉約一個月到5月4日。

武漢肺炎疫情加劇，新加坡將暫時關閉非必要服務場所一個月，理髮店雖仍可繼續營業，但只准理髮，暫停染燙。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月4日

● 泰國

泰國3日稍早通報新增103例確診和4起死亡病例；目前累計1978人確診、19人死亡。因應疫情蔓延，泰國將暫時禁止所有客機入境。

● 緬甸

疫情衝擊全球，緬甸樞機主教薄茂恩公開發難，要求中國國家主席習近平為隱匿疫情向所有人道歉，且應減免其他國家的債務作為賠償。

● 土耳其

土耳其4日採檢1萬9664起武漢肺炎疑似病例，通報3013例確診，雙雙創單日新高，並新增76人不治；累計2萬3934例確診，501人死亡。

● 伊朗

伊朗4日新增158起死亡病例，累計3452人死亡，確診總數超過5萬5000例。

● 阿拉伯聯合大公國

阿拉伯聯合大公國4日通報1505例確診，10人病故。3日晚間無限期延長夜間宵禁，並對公共區域消毒，以遏制疫情擴散。

由於疫情的關係，阿拉伯聯合大公國將杜拜2020年世界博覽會（Expo 2020）延至2021年10月。

※ 歐洲

● 英國

英國4日新增708起死亡病例，增幅連續4天創單日新高紀錄，全國累計4313人不治；確診則增至4萬1903例，目前有18萬3190人接受病毒檢測。

英國實施禁足令，平時吸引觀光客爭相拍照的大笨鐘前25日人煙稀少。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月26日

● 法國

法國3日納入護理之家統計後，死亡人數過去兩天暴增61%，確診或疑似病例大增44%，累計8萬9953例確診、7560人死亡，成為第5個通報病例數超過中國的國家。

● 義大利

義大利4日通報681起死亡病例，是自3月23日以來最低單日新增死亡人數，而自義大利北部2月21日爆發疫情以來，累計死亡增至1萬5362人，依然高居全球之冠。

義大利過去24小時新增4805起確診感染，略高於最近幾天的新增感染人數，累計確診感染則從3日的11萬9827例攀升至12萬4632例。但收治在加護病房的重症病患人數首度下滑，從3日的4068人降至3994人，減少74人。

● 德國

德國4日新增6082起確診病例，全國累計8萬5778例確診；死亡人數增至1158人。

● 瑞士

瑞士4日確診病例從3日的1萬9303例，增至2萬278例；死亡則從484例增至540例。

● 荷蘭

荷蘭4日確診數增至1萬6627例；死亡增加164例，全國累計1651人不治。

● 西班牙

西班牙4日新增809起死亡病例，是單日新增死亡病例數第2天下滑。西班牙累計死亡病例達1萬1744人，僅次於義大利。

西班牙4日新增7026例確診，累計達12萬4736例，增速放緩。

●匈牙利

匈牙利高階級官員4日表示，政府已設立20億美元（新台幣605億元）特別基金對抗疫情，包括銀行和外國零售商的捐款。

●波蘭

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）4日接受媒體訪問表示，雖然疫情蔓延，但郵寄投票可望讓5月舉行的波蘭的總統選舉順利舉行。

※ 美洲

● 美國

美國確診病例突破30萬大關，感染後不治人數超過8100人，是全球感染人數最多的國家。

美國總統川普3日簽署命令，指示政府停止出口N95口罩及其他個人防護裝備到其他國家，不過，引發加拿大官員抨擊。

武漢肺炎疫情嚴峻，全美大量商家配合防疫措施暫時歇業，梅西百貨3月底宣布多數員工將開始放無薪假。圖為梅西百貨位於曼哈頓先驅廣場的旗艦店。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月2日

● 加拿大

美國持續禁止N95口罩出口，加拿大是否將祭出報復性舉措？加拿大副總理方慧蘭表示，政府會「不惜代價捍衛國家利益」。

● 巴西

巴西3日新增1284例確診，累計9194例確診，死亡病例新增64起，累計363人死亡，疾病致死率4%。1090405