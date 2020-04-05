控制武漢肺炎疫情不靠專制 CNN：民主國家如台灣也做得到

美國有線電視新聞網報導，從台灣的表現足可看出，無須像中國那樣祭出封城等嚴厲手段，民主國家不用嚴格封鎖，一樣能控制疫情。圖為台鐵旅客戴起口罩配合防疫。中央社記者王騰毅攝 109年4月1日

（中央社香港5日綜合外電報導）1月26日，全世界才剛剛知道武漢肺炎正在席捲中國之際，人口差不多都是2400萬的台灣與澳洲同時通報確診新增至4例。

過了10週後的現在，澳洲已近5000人確診，台灣則不到400。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導指出，這並非澳洲做錯了什麼，而是在世界其他地方疫情失控之際，台灣防疫得宜，辛苦地守了下來。有人宣稱只有中國這種專制政府才能有效控制疫情，但從台灣的表現足可看出，無須像中國那樣祭出封城等嚴厲手段，民主國家不用嚴格封鎖，一樣能控制疫情。

報導指出，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）來襲時，台灣是受創最慘重的國家之一，超過15萬人隔離、181人病逝。

雖然SARS疫情規模比現在俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病小得多，但對亞洲帶來極大衝擊，相對的，也為亞洲人因應未來疫情帶來長遠影響。因為有抗SARS經驗，亞洲許多地區面對武漢肺炎才能更快速因應，無論是政府層面或社會層級。早從1月起，亞洲許多地區就已實施邊界管控，許多人也戴上了口罩。

CNN援引美國醫學會期刊（JAMA）近期報告說，台灣有世界等級的健保制度，而且是全民納保，農曆過年期間武漢傳出疫情時，SARS後成立的中央流行疫情指揮中心很快就做出因應。

美國醫學會期刊這篇報告的共同作者、美國史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）表示：「台灣過去5週迅速訂定並落實了至少124條行動要項來保護公共衛生。」「他們認為邊界管控不夠，因此訂了這些政策與行動。」

王智弘和共同作者表示：「有鑑於2019冠狀病毒疾病在世界各地持續擴散，他國搞清楚台灣迅速落實的行動要項，以及相關行動避免大規模傳染的成效，或許可從中學到一課。」

「台灣政府從2003年SARS得到經驗，建立公衛機制得以在下次危機來襲時快速因應。訓練有素且經驗豐富的官員團隊迅速辨識危機並啟動緊急管理架構，來應對新竄起的疫情。」

1月間，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究指出，台灣是中國以外最高風險的地區之一，因為兩者地理位置與關係近，也有交通往來；而在那時，在其他國家還忙著辯論該不該做什麼的同時，台灣早就動了起來。

CNN指出，台灣在遏阻疫情方面相對成功，但因歐美現在疫情惡化而較少被提及，學習台灣抗疫經驗的最好時機或許也已過去。報導還說，不清楚西方為何不在1、2月還有機會阻擋疫情蔓延時跟進台灣腳步，但許多觀察家認為，其中一個原因或許正是台灣並非世界衛生組織（WHO）成員。

文章指出，但從另一方面來說，或許正因不是世衛一員，台灣才可以走自己的路，無須遵循世衛以及國際共識，而可提早做出抗疫決策。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090405