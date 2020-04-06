油國減產會議延宕 國際油價再挫

（中央社新加坡6日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）與其他主要產油國討論減產的特別會議延宕，加上美國不參加會議，令人懷疑油國能否達成協議拉抬油價，國際油價聞訊重挫，回吐上週部分漲幅。

布倫特原油期貨價格於新加坡時間上午8時15分重挫6.4%，來到每桶31.93美元；布倫特原油期貨上週大漲37%。

西德州中級原油（West Texas Intermediate）稍早一度慘跌11%，後來跌8.3%，來到每桶25.99美元。

OPEC和俄羅斯等結盟油國原訂今天舉行視訊會議，討論每日產油量聯合減少1000萬桶。會議已延至9日。

外交人士表示，昨天協議雖有部分進展，但在缺乏全球最大產油國美國的參與下，達成協議的希望不大。

儘管美國總統川普呼籲油國達成協議，但他4日才說OPEC是聯合壟斷油價的組織，揚言要對輸出到美國的石油課徵關稅；之後又於5日說，他可以課徵大幅關稅，但他覺得沒有必要。

油國希望達成每日減產約1000萬桶的協議，約占全球產量的1/10。但此舉能否拉抬油價仍是未知數。

國際能源總署（IEA）3日表示，就算石油產業達成這波有史以來最大的減產幅度，恐仍不足以穩定油市。

澳盛銀行集團（ANZ）資深商品策略分析師海恩茲（Daniel Hynes）說：「目前達成協議可能性極低。」

他說：「鑑於需求受創的程度，這種穩定油市所需的協議，希望當然很渺茫。」（譯者：劉淑琴/核稿：曾依璇）1090406