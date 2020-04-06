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疫情下的中國網軍專題／沈伯洋分析4模式 裡應外合最難防
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民眾防疫疲乏 韓國當局憂疫情再爆發

最新更新：2020/04/06 13:43

（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國防疫當局今天表示，民眾防疫出現疲乏態勢，但近期感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境外移入案例持續增加，加上社區潛在感染案例，憂心境內可能再次爆發大型疫情。

韓聯社報導，中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今天表示，目前在歐美爆發的大型社區感染狀況隨時都有可能在韓國發生，他指出，韓國過去兩週雖強化社交距離規範，但每天仍持續新增100例左右確診案例，「還不是能放心的階段」。

金剛立指出，當前兩大危險因素分別為境外移入及社區潛在感染案例，其中境外移入從3月底至今每天約有20至30例在入境檢疫中確診，加上入境後確診案例，在新增案例中占比約達3到5成。

境內感染部分，金剛立表示，教會、醫院等公共設施持續發生群聚感染，另有約5到10%確診者感染路徑不明，代表社區中可能出現潛在感染案例。

金剛立說，避免疫情擴散最有效的方式就是「保持社交距離」，以阻絕二次感染等可能性。韓國政府先前宣布自3月22日至4月5日實施高強度社交距離規範，之後又再延長至4月19日。

不過，長時間且日漸強化的防疫措施讓民眾開始感到疲乏，根據韓國政府利用SK電訊（SK Telecom）基地台情報統計，韓國民眾在上週末的移動量較2月底增加約2成。

金剛立表示，政府已在檢討更加強化社交距離規範的規定及相關罰則，包括讓小規模教會也能進行線上禮拜的技術、行政面支援方案等。

韓國政府規劃在每日新增確診數達到平均50例以下時，可轉換為「生活防疫」階段，目前正在擬定相關方針，金剛立強調，「民眾的參與非常重要」。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090406

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