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武漢肺炎／陳時中：攤商及第一線服務人員應戴口罩
首頁 / 國際

蘋果將量產透明防護面罩 每週百萬枚供醫護使用

最新更新：2020/04/06 16:09

（中央社舊金山5日綜合外電報導）科技巨擘蘋果公司（Apple）今天宣布，即將於每週生產百萬片透明面罩，給對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行疫情的醫護人員使用。

法新社報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在推特（Twitter）張貼影片表示，蘋果已從世界各地取得2000萬片醫療用口罩，來幫助因應全球口罩短缺危機。

除此之外，他還表示，蘋果也自行設計透明防護面罩，且已在蘋果位於美國與中國的工廠量產。

庫克說：「我們計劃在本週結束以前出貨逾百萬枚（透明面罩）。」

他說，初期將把面罩分送至美國各地，但蘋果希望可以「迅速擴及」其他國家。

美國媒體TechCrunch報導，根據庫克說法，首批面罩本週稍早已送抵位於加州聖克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凱薩（Kaiser）醫療機構。

繼時尚精品品牌普拉達（Prada）等數個全球企業應需求改造生產線來製作防護裝備後，蘋果也跟進。

美國疫情嚴峻，醫院設備短缺，總統川普上個月援用國防生產法下達行政命令，強制要求汽車製造商通用汽車公司（General Motors）生產對治療2019冠狀病毒疾病患者至關重要的呼吸器。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090406

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