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啟動逾13兆元抗疫紓困 歐盟財長料達協議

最新更新：2020/04/07 13:43

（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導­）消息人士今天透露，歐洲聯盟成員國即將通過一項經濟紓困方案，以協助受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的成員國，但方案內容未達義大利和西班牙要求的紓困程度。

法新社報導，歐盟財長明天將舉行視訊會議，會中料通過經濟紓困方案，動用歐元區4100億歐元（約新台幣13兆3917億美元）資金。

不過，由於北部富有的國家與南部債台高築的國家仍存重大歧見，預料財長會議將擱置「冠狀病毒債券」（Coronabonds）提案。

疫情重災區義大利、法國與西班牙尋求德國、奧地利和荷蘭的支持，希望利用共同債務工具，來緩和疫情帶來的經濟衝擊。

但北部國家保守派政治人物擔心，此一計畫意味最後要分擔所有國家的主權債券，由他們的納稅人來為南歐買單。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天重申德國立場，主張啟動歐洲穩定機制（European Stability Mechanism，ESM）紓困資金，來協助有需要的國家。但她未提到共同發債的問題。

梅克爾也歡迎歐洲央行祭出7500億歐元振興方案，以避免經濟大災難發生。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1090407

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