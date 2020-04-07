武漢肺炎肆虐全球3個月 5個問答揭開病毒神祕面紗

（中央社巴黎7日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球3個月，造成超過135萬人感染，7萬多人死亡。以下為法新社彙整，與這個新型冠狀病毒（novel coronavirus）引發疾病相關的幾個問題。

※ 哪一族群風險最高？

● 年紀愈長的人病情愈重

根據3月31日最新一期英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）刊載的研究，平均來說，60歲以上族群風險較高，這個年齡群確診患者的死亡率達6.4%

根據2月所觀察到的數百起主要出自中國的確診病例，80歲以上族群死亡率攀至13.4%，60歲以下族群則僅0.32%。

同樣的，研究顯示，確診患者年紀愈長，住院比例也愈高。10至19歲族群住院率0.04%；40至49歲4.3%；60至69歲11.8%；80歲以上18.4%。

● 慢性病史也是風險因子

有諸如心臟疾病、中風史、癌症等病史的民眾也是高危險群。

日前通報1萬起死亡病例的義大利，整理出病故患者生前既有的病史，最常見的為高血壓（73.5%），接著依序為糖尿病（31%）、冠狀心臟疾病（27%）。

※ 預料會有多少人會病故？

從全球死亡數字和官方註冊病例的數據關係來看，COVID-19奪走約5%確診患者的性命，但每個國家說法都不同。

不過，上述死亡率還必須審慎看待，因為沒有人知道實際感染人數到底有多少。

由於許多患者症狀輕微或沒有症狀，實際感染人數可能比測得的還要多，死亡率因此可能會比5%要低。

即便如此，巴黎巴斯德研究所（Pasteur Institute）的古雪梅（Simon Cauchemez）說，就算僅1%患者會病故，「假如有30%或60%的人口感染，數字依舊很可觀」。

※ 症狀有哪些？

根據世界衛生組織（WHO），最常見症狀包括呼吸道問題、發燒、咳嗽、呼吸急促以及呼吸困難。

其他常見症狀還包括失去嗅覺和味覺。

症狀通常持續兩週，有時更久，有時更短。對某些人來說，情況會愈來愈糟。世衛說：「幾個最嚴重案例中，感染可引發肺炎、嚴重急性呼吸道症候群、腎衰竭，甚至死亡。」

※ 傳染途徑有哪些？

新型冠狀病毒主要藉由呼吸途徑和身體接觸傳染。

患者的唾液微粒有傳染性，比如說感染者一咳嗽，旁邊的人就可能中鏢。科學人員估計，人與人在約1公尺內的近距離，才有可能遭波及。

因此避免感染的妙招仍在勤洗手、咳嗽噴嚏時用手肘內側或手帕遮口鼻，並避免握手親吻等等。

專家建議患者戴口罩；還說若手、臉、眼、口或鼻碰到汙染源，也有感染疑慮。

美國「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）3月中旬刊載的研究報告顯示，冠狀病毒可在塑膠和不銹鋼表面上停留2至3天，在紙板存活24小時。

另一個未知點，是冠狀病毒能否不靠咳嗽噴嚏，光靠呼吸傳遞？這方面近來各界臆測頗多，但還未獲科學證實。

※ 有可能二度感染嗎？

亞洲的幾個案例讓人不禁質疑，是否有可能在感染、治療、痊癒、檢測呈陰性之後，二度中鏢？

鑒於案例零星，科學家認為，疑似二度中鏢的患者可能從一開始就沒有完全康復。

而他們採檢之所以得到陰性結果，可能是採檢未執行妥當，或者當時患者體內的病毒十分微弱。

然而，目前還無法確定我們對抗病毒的免疫力會有多高。根據其他病毒性疾病案例，專家認為，一旦痊癒，人就能暫時免疫，儘管這還有待證實。

不過重點是，目前還不清楚COVID-19痊癒患者體內的免疫力能維持多久。華府戰略暨國際研究中心（CSIS）說，如果免疫力時效不長，一個確診過的人有可能再度中鏢。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1090407