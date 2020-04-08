武漢肺炎全球逾139萬人感染 8萬142人病故

（中央社巴黎7日綜合外電報導）根據法新社彙整的官方數據，截至格林威治標準時間（GMT）7日19時（台灣時間8日凌晨3時），2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在全球造成的死亡人數增至8萬142人。

疫情去年12月首度在中國爆發至今，全球已有逾139萬7180起確診病例，遍及192個國家和地區，其中至少25萬7100例目前被視為已痊癒。

上述統計是根據法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）的數據，恐怕只反映出實際感染總數的一部分；許多國家僅採檢重症病例。

自格林威治標準時間6日19時（台灣時間7日凌晨3時）起，全球新增6959起死亡及8萬6374起確診病例。

過去24小時新增死亡病例最多的是美國的1632例，其次是法國的1417例，再來是英國的786例。法國的數字包括在養老院病故的人。

義大利自2月底通報死亡首例以來，迄今有1萬7127人死亡，病故人數居全球之冠，有13萬5586人感染、2萬4392人痊癒。

西班牙累計1萬3798例死亡，14萬510人染疫。

美國累計1萬2021起死亡及38萬3256起感染病例，感染人數居全球之冠。

法國已通報1萬328起死亡及10萬9069起感染病例，其次是英國的6159起死亡及5萬5242起確診病例。

中國（港澳地區除外）迄今通報3331起死亡、8萬1740起感染、7萬7167起痊癒病例。自1月以來，中國今天首度宣布沒有新增病例。

非洲國家貝南、馬達加斯加和馬拉威昨天分別首度宣布與2019冠狀病毒疾病相關死亡病例；聖多美普林西比通報出現首起確診病例。

歐洲迄今總計有73萬5781起感染、5萬7351起死亡病例；美國和加拿大共計有40萬1067起感染、1萬2419起死亡病例；亞洲有12萬3742起感染、4332起死亡病例；中東地區有8萬3033起感染、4091死亡病例；拉丁美洲和加勒比海地區共有3萬6317例感染、1373起死亡病例；非洲有1萬247起感染、522起死亡病例；大洋洲有6997起感染、54起死亡病例。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090408