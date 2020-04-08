疫情現曙光 韓國不鬆懈嚴防二次爆發

（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情出現緩和跡象，但專家表示，仍有二次爆發可能，政府當局也針對醫療院所等高危險群、人群密集的娛樂場所進行重點防疫。

韓國確診數增幅連續3天維持在50例上下，韓聯社報導，中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今天表示，「這是正面信號」，「因新天地教會爆發群聚感染造成的防疫破口正逐漸恢復」。

不過，金剛立表示，仍不能忽視疫情擴散的危險性，他指出，許多流行病學專家從各種角度分析，認為疫情仍有「二次爆發」的可能性，當局也持續檢討包括病床、醫療人力、裝備等應對方案。

韓國近期新增確診數穩定下降，但在新天地教會的前車之鑑下，加上醫院、教會等人群密集場所接連傳出小規模群聚感染狀況，且多數位於首都圈，當局仍不敢掉以輕心，韓國政府在3月22日起實施高強度社交距離規範，並延長實施至19日。

首爾市長朴元淳今天也下令，市內包括沙龍酒吧、夜店、舞廳等娛樂場所，即日起配合社交距離規範實施期間禁止群聚，相當於必須暫停營業。2名在同一間大型娛樂場所工作的女性日前接連確診，可能接觸人數達100多人，成為再爆發大型群聚感染的一顆未爆彈。

此外，韓國確診者死亡案例今天達到200例，80至89歲確診者死亡率更突破2成，防疫當局今天宣布11日起將針對療養醫院、精神病院隔離病房、安養院、教會等「高危險群」強化防疫管理措施，指定「防疫管理人」，負責檢查院內人員及訪客是否出現疑似症狀。

安養院等醫療機構，院內人員若有旅遊史，或家人出現確診者、居家隔離者時，都必須暫停工作；訪客都必須檢查體溫及是否呼吸症狀，並落實名單管理。同時，管理人也必須與鄰近衛生所、消防署、篩檢所、醫療機構等建立緊急連絡體系。

教會則在舉辦包括禮拜在內的所有聚會活動，都須設有一名以上防疫管理人，若出現確診者，可能接觸者將從寬認定，且都必須接受篩檢。金剛立說明，依先前經驗，若密閉空間中出現確診者，現場約有3到4成的人會被感染，因此必須積極採行篩檢。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090408