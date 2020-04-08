抗武漢肺炎各國拚快篩 台美德研發成果各有所長

科技部輔導的柏勝生技成功開發武漢肺炎血清檢測碟片，只需一滴血液檢體，12分鐘內就可以檢測出無症狀患者或判斷是否能夠出院。圖為柏勝生技人員示範篩檢過程。中央社記者蘇思云攝 109年4月8日

（中央社台北8日電）武漢肺炎奪走全球逾8萬人命，篩檢是防疫重要山海關，各國力拚檢測速度及準確率。台灣和丹麥跨國合作的血清檢測碟片，只需12分鐘、準確率達90%，與美國、德國的研發相較各有所長。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情自去年12月底爆發以來，短短約百天時間，全球已有超過8萬人死於這場疫情，且死亡與確診人數還在上攀，擴充檢測能量成了全球圍堵疫情重要一環。

就在世界各國競相投入研發篩檢工具時，台灣今天傳來捷報，科技部輔導的柏勝生技成功開發武漢肺炎血清檢測碟片，只需一滴血液檢體，12分鐘內就可以檢測出無症狀患者或判斷是否能夠出院，準確率高達9成。

柏勝生技表示，這項技術上週在丹麥第2大醫院Hvidovre hospital執行初步臨床驗證，檢測15例樣本，準確度高達90%，下週將在義大利醫院完成200例臨床驗證，預計5月取得歐盟認證，盼6月能在台上市。

目前全球確診病例最多的美國，業者於3月份也研發出篩檢用具，且只需花費5分鐘。

美國亞培藥廠（Abbott Laboratories）3月27日宣布，已推出可攜式檢測工具，可在短短5分鐘內驗出是否感染武漢肺炎。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）3月30日在記者會上宣布，亞培藥廠研發的可攜式檢測工具，4月就能透過診所、急診室或得來速快速篩檢區進行快篩。

德國汽車零件大廠博世（Bosch）研發的篩檢設備也會在4月推出，準確率高達95%，但需要花費2個半小時才能得知檢測結果。

博世指出，旗下的健康部門與北愛爾蘭醫療診斷公司朗道（Randox）合作，推出武漢肺炎自動快篩設備，只需從鼻子或咽喉採檢樣本，放進卡匣後插入機器，2個半小時內即可知道結果。

博世執行長鄧納爾（Volkmar Denner）表示，可靠且在現場就能檢測是這個解決方案的優點。（編輯：陳家倫/陳彥鈞）1090408