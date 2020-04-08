澳媒問誰拖延疫情警示 WHO以涉隱私拒回應

（中央社記者丘德真雪梨8日專電）澳洲媒體要求世界衛生組織（WHO）公開反對及早發出武漢肺炎疫情警示的專家名單，但WHO以涉及隱私為由拒絕。

因應2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）疫情，中國1月23日就下令武漢封城。不過，WHO遲至1月30日才宣布發生「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）但仍然拒絕建議國際社會對中國實施旅遊限制措施。

中央社稍早已聯絡WHO，要求WHO解釋「國際衛生條例緊急委員會」（IHR Emergency Committee）決策過程毋須向公眾保持透明度的理據何在。但直到截稿前仍未獲得回應。

天空新聞（Sky News）報導，WHO一組專家曾在1月底舉行會議，辯論是否要宣布發生「國際關注公共衛生緊急事件」並實施嚴格旅遊限制，表決結果是反對。隨後WHO發布聲明，建議不要針對中國實施旅遊限制，並對中國的抗疫工作給予正面評價。

雖然1月30日中國已有1萬2167人確診，至少170人死於武漢肺炎；WHO卻於當天發布聲明，「國際衛生條例緊急委員會」根據當時所掌握的資料，拒絕建議實施任何旅遊或貿易限制措施。

而1月28日，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）更於瑞士日內瓦和中國國家主席習近平握手合照。

天空新聞質問WHO，到底國際衛生條例緊急委員會中哪些專家反對宣布發生「緊急事件」。對此WHO以涉及隱私為由，拒絕公開專家的投票取向。

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jašarević）回應天空新聞說，「委員會是由獨立專家組成，礙於程序規則，無法公開相關資料。」

賈撒列維克表示，國際衛生條例緊急委員會會議的結果，是因應在中國境外是否發生人傳人的資料而決定的，而非因應中國境內的情況。

天空新聞報導，雖然中國在1月30日的確診人數已超過1萬，但WHO堅稱，在1月30日前未建議針對中國實旅遊限制，是因為當時尚未掌握關於中國發生人傳人情況的證據。

天空新聞報導提到，最令人困擾的問題在於，WHO被迫宣布發生緊急事件後，「仍然堅持唱好中國的官腔論調」。

報導舉例指出，1月30日WHO發布的另一篇聲明中寫道：「委員會強調，宣布發生國際關注公共衛生緊急事件應該要體現的精神，是支持和感謝中國、中國民眾，以及中國在疫情前線的行動和透明度，希望中國抗疫成功。」

翻查WHO於1月底發布的聲明，WHO當時的口徑還是在強調中國以外國家的疫情才更需要注意。1月28日世衛發布聲明，宣稱中國國家衛生健康委員會「展現出中國強大的公衛處理能力」；1月30日，譚德塞發表聲明，宣稱WHO之所以宣布發生「緊急事件」，並不是因中國，而是因為中國以外的疫情。

另外，天空新聞提到，香港「南華早報」（South China Morning Post）編輯Josephine Ma指中國政府早在2019年底就已經隱匿數百起武漢肺炎病例，遲遲不向全球發出警告，放任病毒擴散至其他國家。

天空新聞還提到WHO其他掩護中國的事例，包括香港電台（RTHK）記者唐若韞視訊訪問WHO高級顧問艾沃德（Bruce Aylward ），艾沃德卻迴避問題。（編輯：馮昭）1090408