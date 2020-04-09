全球武漢肺炎逾8.6萬人不治 破146萬確診

（中央社巴黎8日綜合外電報導）法新社彙整的官方紀錄顯示，截至格林威治標準時間今天19時（台灣晚間9日凌晨3時），全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）官方確認死亡人數增至8萬6289例。

自中國去年12月首度傳出疫情以來，全球192個國家及地區總計已有逾146萬9920起武漢肺炎確診病例。在這些病例中，至少28萬300人被認為已經康復。

上述紀錄是根據法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）公布的數據，可能只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測需要住院的病例。

自格林威治時間昨天19時起算，全球新增6221人染疫不治、7萬2738人確診。其中又以美國增加的死亡人數1808人最多，英國938人次之。西班牙新增死亡757人、義大利再添542人喪命。

義大利於2月底通報武漢肺炎死亡首例，目前已累計1萬7669人死亡、13萬9422人確診感染。

西班牙死亡病例攀升至1萬4555起，累計確診感染14萬6690例。

美國境內不治人數達1萬3829例居全球第3，但全美確診感染案例達40萬4352例，高居全球確診之冠。

法國已通報累計1萬869死以及11萬2950起確診感染病例。英國以7097死、6萬733人確診緊追在後。

中國不含香港及澳門，迄今已通報3333起死亡及8萬1802起確診病例，有7萬7279人治癒。

自格林威治時間昨天19時起算，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、巴貝多（Barbados）、貝里斯、馬爾他、美屬維京群島都出現不治首例。

到目前為止，歐洲累計確診77萬2592例，6萬1118死；美國和加拿大累計確診42萬3535例，1萬4285死；亞洲累計確診12萬5864例，4409死；中東累計確診8萬9003例，4238死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診4萬671例，1612死；非洲累計確診1萬1119例，571死；大洋洲累計確診7138例，56死。（譯者：楊昭彥）1090409