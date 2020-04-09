更多編輯台推薦新聞：
人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見
國際

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

感謝台灣捐口罩 美國務卿讚台為世界抗疫楷模
國際

感謝台灣捐口罩 美國務卿讚台為世界抗疫楷模

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬
生活

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

美國武漢肺炎2天累計近4000死 必要員工上班須戴口罩

最新更新：2020/04/09 10:41
全美武漢肺炎疫情蔓延，紐約市曼哈頓中城的麥迪遜花園廣場與賓夕法尼亞車站外一片冷清，通勤族戴起口罩防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月7日
全美武漢肺炎疫情蔓延，紐約市曼哈頓中城的麥迪遜花園廣場與賓夕法尼亞車站外一片冷清，通勤族戴起口罩防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月7日

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）今天表示，接觸確診或疑似患者後無症狀的必要工作人員可以返回工作崗位，但應戴口罩及採取其他防疫措施。

根據約翰霍普金斯大學截至今晚8時30分（台北9日上午8時30分）統計，美國連續第2天通報近2000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡病例。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，美國新增1973起死亡病例創新高，略高於昨天新增1939例，目前累計死亡人數達到1萬4695人。

美國武漢肺炎死亡病例數已超越西班牙，至8日達到1萬4695人。圖為紐約布魯克林一處醫療中心臨時停屍處。（美聯社）
美國武漢肺炎死亡病例數已超越西班牙，至8日達到1萬4695人。圖為紐約布魯克林一處醫療中心臨時停屍處。（美聯社）

美國武漢肺炎死亡病例數現在超越西班牙的1萬4555例，但尚未超過義大利的1萬7669例。

全球累計超過150萬例確診、死亡人數超過8.8萬人。美國確診病例超過43萬例，高居全球之冠。

芮斐德在白宮簡報會上描述CDC最新指導方針，有意加速醫療照護等必要產業員工返回職場。

根據先前指導方針，這類員工如果曾接觸確診或疑似患者，官方建議他們居家隔離14天。

芮斐德表示，根據新的指導方針，無症狀的員工或許能返回工作，不過要先量體溫、戴口罩，並且遵守維持社交距離的規定。

他說：「我們希望他們不要共用會碰到臉的物品，也不要聚集在休息室、午餐室及擁擠的地方。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1090409

延伸閱讀
感謝台灣捐口罩 美國務卿讚台為世界抗疫楷模再轟世衛以中國為中心 川普：對世界不公平全球武漢肺炎逾8.6萬人不治 破146萬確診美國會議員揚言凍結捐助WHO 要譚德塞下台武漢肺炎／加州疫情暫露曙光 軟性封城可能持續數月武漢肺炎用藥建議惹議 美疾管中心網站移除加碼推小型企業紓困 美財政部：爭取額外7.5兆
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報