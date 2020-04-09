武漢肺炎衝擊 美單週660萬人申請失業給付

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）武漢肺炎肆虐，全美就業市場因經濟大規模停擺而崩壞。美國勞工部今天公布，截至4日當週，全美660萬人初次申請失業給付；過去3週累計超過1600萬人，寫下近代最慘紀錄。

自3月中旬起，美國多地相繼推行居家隔離措施，防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化。非民生必需類商家大量停業，全美掀起猛烈失業潮，數週內失業人數達到2008年金融海嘯爆發後經濟衰退期間累積多月的水準。

數據公布前，華爾街預期上週有500萬至600萬人初次申請失業給付，加入前兩週約1000萬人請領失業救濟金的行列。

前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）6日接受財經媒體CNBC訪問時說，美國經濟蒙受「史無前例的」衝擊，失業率可能已達13%。她擔心經濟停擺時間愈長，員工愈難保住飯碗，且是永久、而非疫情期間暫時性失業。（編輯：郭中翰）1090409