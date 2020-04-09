日本增576確診單日新高 境內累計5548例

（中央社記者楊明珠東京9日專電）武漢肺炎疫情全球蔓延，日本今天新增576例確診病例，其中東京添181例，雙雙創單日新高。島根縣首度有確診者。日本境內累計確診5548例，首度突破5000例。

日本今天新增576起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。包括機場檢疫查出確診以及包機返國確診，在日本境內確診感染累計5548例。若加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計6260例。

今天東京都、北海道及京都府各宣布有1人死亡，累計119人死亡，包括日本境內確診108人、鑽石公主號11人。

以都道府縣的確診人數來看，東京都1519人、大阪府616人、神奈川縣381人、千葉縣354人、愛知縣301人、兵庫縣287人、埼玉縣285人、福岡縣250人、北海道226人、京都府165人。

此外，從中國搭包機返國者14人、厚生勞動省職員、檢疫官、機場檢疫確診者共96人。

日本厚生勞動省表示，目前重症患者共117人，包括日本境內感染109人、鑽石公主號8人。病情改善已出院共1323人，包括境內確診者等685人、鑽石公主號638人。

日本政府7日已對包括東京在內的7都府縣公布「緊急事態宣言」，東京都從8日起採取籲請民眾徹底避免外出等措施，但這2天新增病例依然創新高。

為因應2019冠狀病毒疾病疫情，日本首相安倍晉三7日在聽取專家意見並赴國會報告備詢後，基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣7都府縣為實施對象，時間到5月6日止，總計約一個月。（編輯：馮昭）1090409