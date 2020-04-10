美武漢肺炎病例破46萬 男性及長者確診率較高

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國武漢肺炎確診病例超過46萬例，高居全球之冠。目前全美接受篩檢人數超過200萬人，男性確診率達23%，比女性的16%，高出7個百分點。年齡越高確診率也越高。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，至截稿時，全美2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例突破46萬例，約占全球確診總數的28.75%。死亡人數達到1萬6478例。

美國副總統彭斯（Mike Pence）今天在白宮防疫記者會上表示，全美目前接受武漢肺炎檢測的人數超過200萬人，每天的檢測數超過10萬例。

美國冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）隨後補充說，全美每天檢測量約在12萬例，每週檢測數約75萬例。目前已有約75%的檢測結果出爐，亦即約150萬個檢測量。美國僅針對有症狀民眾進行檢測。

柏克斯說明檢測結果分析指出，超過20萬名低於25歲年輕人接受檢測，陽性反應比例約11%；25到35歲民眾檢測數約50萬人，陽性比例約17%；45到65歲檢測約50萬人，確診比例約21%；近20萬名65到85歲民眾進行檢測，確診比例約22%；85歲以上接受檢測約3萬人，陽性比例約24%。

在性別分配上，檢測民眾女性比例約占56%，陽性反應約16%；另一方面，接受檢測的男性比例約44%，但確診比例卻達到23%。柏克斯表示，這意味不分年齡的男性在症狀變嚴重前比較不願就醫，她呼籲只要有症狀就應接受檢測，以確保健康與安全。（編輯：王永志）1090410