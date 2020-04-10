協助抗疫 馬來西亞台商捐贈百萬醫療物資

吉隆坡台灣商會會長魏早增（左2）與世界華人工商婦女企管協會吉隆坡分會，在駐馬來西亞代表處僑委會組長林渭德（右3）見證下，10日捐贈大批醫療物資給馬來西亞醫護人員，協助抗疫。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 109年4月10日

（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）武漢肺炎疫情蔓延，馬來西亞吉隆坡台灣商會與世界華人工商婦女企管協會吉隆坡分會今天分別捐贈大批物資給大馬醫護人員，希望能協助馬來西亞對抗疫情。

馬來西亞衛生總監諾希山表示，今天新增118起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計達4346例；死亡病例增加3起，累計70例，死亡率1.61%。

由於新增病例未趨緩，為協助大馬醫護人員對抗疫情，吉隆坡台灣商會會長魏早增發動募款活動，獲得大批吉隆坡台商自主捐贈，還有外州會友共襄盛舉。最終籌募到15萬令吉（約新台幣104萬元），並購買防疫物資支援前線醫務人員。

善款購買的物資包括防護衣1100件，護目鏡2000個，口罩3萬2000個，醫院專用測溫槍60支，洗手液120瓶，隨身消毒液200瓶。

世華婦女會吉隆坡分會也捐助防護衣1000件。這些物資在駐馬來西亞代表處僑委會組長林渭德見證下，全數捐給星洲日報基金會，再由基金會轉交給急需物資的馬來西亞第一線醫療院所。

魏早增說，由於在大馬多年，已把馬來西亞當第二個家，喜愛的程度與愛台灣一樣，因此凡有天災人禍，都希望能盡一分力。

他認為，目前大馬第一線醫療人員資源不太夠，政府雖實施行動管制令，但對企業補助的配套還是不太周全，包括什麼行業該停工，薪資如何安排等問題都沒有釐清，希望馬來西亞政府可以加強這點。

馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林永昌說，目前馬來西亞情況不如其他國家那麼嚴重，加上政府實施的管制令還不錯，對人民的控制逐漸從寬鬆到嚴謹，因此沒聽說有台灣僑民想返台，大部分都會繼續留在馬來西亞同甘共苦。

不過，他希望疫情受到控制後，政府能儘早恢復經濟活動，尤其是製造業必須快點復甦，這樣才能讓人民早點工作與恢復正常生活。

林渭德說，僑務委員會目前提供兩個方案協助僑民，包括已統計各僑民的口罩需求，下週將從台灣運送1萬6000多片口罩給僑民購買。

他說，國內已開放二親等以內親屬可購買醫療用口罩寄來大馬。僑委會將開放統計，並可由團體來登記，將協助購買口罩以提供給僑民。（編輯：郭中翰）1090410