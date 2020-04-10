法新社：世衛否認台灣曾警告武漢肺炎會人傳人

（中央社日內瓦10日綜合外電報導）世界衛生組織遭指控，在中國去年底爆發武漢肺炎疫情後，對台灣提出病毒能人傳人的警告置之不理。但世衛今天否認這項說法，宣稱台灣所發電郵未提人傳人一事。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）遭美國指控「政治擺第一」，忽視台灣去年12月底的警告，藉以協助北京隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情嚴重性。

美方昨天指出，世衛2020年1月14日發表聲明稱，相關病毒沒有人傳人跡象，這種隱瞞台灣所提供資訊的作法令人深感不安。

但總部設在瑞士日內瓦的世衛組織今天寄發電郵給法新社，否認此一指控。

世衛表示，去年12月31日收到台灣所發電郵，內容提及媒體報導，武漢有非典型肺炎病例；而武漢當局認為，這不是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。SARS在2002與2003年曾奪走全球774人性命。

世衛組織堅稱：「這封電郵沒有提到人與人之間的傳染。」

世衛組織並說，已要求台灣當局說明，曾以何種方式「告訴我們」他們對病毒傳播的懷疑，「但我們沒有收到回應」。

「據我們所知，台灣僅發出上述一封電子郵件，其中並未提及人傳人現象。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲全球領袖「別把病毒政治化」，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也表達支持，還說現在不是批評「重要組織」的時候。

世衛組織與台灣的關係在疫情爆發前就已陷入緊張，過去3個月更加惡化。（譯者：楊昭彥、陳彥鈞/核稿：張佑之）1090410