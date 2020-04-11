武漢肺炎全球最新情報 4/11

武漢肺炎肆虐，全美經濟因防疫而陷入大規模停擺，過去3週超過1600萬人申請失業給付。圖為紐約時報廣場揮別昔日熱鬧景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月9日

（中央社台北11日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，全球累計超過160萬例確診，死亡人數達到10萬661人，將近7成在歐洲，為了遏止疫情蔓延，全球數十億人口被迫待在家中。

世界衛生組織（WHO）發出嚴重警告，指過早解除封鎖限制，恐引發「致命反撲」。另外，國際貨幣基金（IMF）指出，世界正面臨1930年代經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴峻的下滑態勢。

西班牙單日死亡增幅創17天以來新低；沙烏地阿拉伯傳出有150名王室成員染疫；美國紐約州單日新增死亡數連3天創新高後略降。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※亞洲

●台灣

10日新增2例確診，均為境外移入；新增1人死亡。全台累計382例確診病例，其中有6死，另有91人已痊癒解除隔離。

指揮中心10日宣布，即日起針對國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制，攤商及消費者應全程配戴口罩。

●中國

中國（不包括香港和澳門）10日通報，9日新增確診42例，其中38例為境外移入，本土4例。武漢市解除封城第2天，新增病亡1人，無新增病例。

截至9日午夜，中國現有確診1116例，累計治癒出院7萬7455例，累計死亡3336例，累計確診病例8萬1907例。

中國10日宣布，對口罩等11項出口的醫療物資進行檢驗，即日生效。

●香港

香港10日新增16例確診，累計確診達989例。

大阪府武漢肺炎確診人數累計至10日達696人，鬧區街坊只見零星民眾路過。（共同社提供）

●日本

截至10日晚，日本境內新增589例確診病例，累計6134人染疫，若加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計6846例。

東京都10日新添189起確診病例，創單日新高。年紀從10幾歲至90幾歲都有。其中有147人（77%）查不出感染源。

由於未被日本政府7日發布的「緊急事態宣言」納入，愛知縣10日自行發出「緊急事態宣言」，期間至5月6日為止。

東京都政府10日籲請6大行業及設施歇業，包括酒店、電影院等11日起暫時歇業。

●韓國

韓國10日通報新增27起確診病例，為自2月20日以來首度降至30例以下，境內感染病例累計1萬450例；新增4人病故，死亡病例累計208例。

●印尼

印尼10日新增219例確診、26例死亡。全國累計確診達3512例，死亡306例。

印尼政府決定，今年開齋節後的4天連假由原本的5月底延後到12月底，鼓勵民眾延後返鄉，以減緩疫情。

●菲律賓

菲律賓10日新增119例確診、18例死亡，累計確診達4195例，當中221人不治。

菲律賓政府下令，在3個月的國家緊急狀態期間，禁止醫護相關人員到海外工作。

●泰國

泰國10日新增50例確診、1例死亡。全國累計2473例確診，死亡33例。

●馬來西亞

馬來西亞10日新增118例確診，累計達4346例；死亡病例增加3起，累計70例，

馬來西亞首相10日宣布，由於疫情仍未完全阻斷，因此延長行動管制令期限，從原定的4月14日延長兩週至28日。

新加坡落實安全距離措施，會在大眾交通系統貼上貼紙，明確標示禁坐的位子，圖為地鐵環狀線車廂9日晚間可見座位貼上安全距離貼紙。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月10日

●新加坡

新加坡當局10日通報新增198起確診病例，累計達到2108例，同時新增1人病故，目前全國總計7人不治。

新加坡交通當局9日宣布，地鐵、地鐵站、公車、公車站及公車轉運站等大眾交通系統，都會貼上安全距離貼紙。

●印度

印度準備展開血漿療法臨床實驗。根據印度各省的通報，印度累計病例已破6000例，199人死亡。

●俄羅斯

俄羅斯10日新增1786起確診病例，再創單日新高，境內確診總數來到1萬1917例；死亡病例新增18起，累計94起。

●澳洲

澳洲將派出直升機、設立警哨站，並祭出重罰，以嚇阻人民，落實復活節旅遊禁令。

※中東

●伊朗

伊朗10日表示，過去24小時新增1972起確診病例，累計確診病例達6萬8192起；死亡新增122人病故，累計4232死。

●沙烏地阿拉伯

外媒9日報導，沙烏地阿拉伯王室家族有多達150名成員染疫。截至9日為止，沙烏地阿拉伯已有2795例確診、41人因此喪命。

※歐洲

●英國

英國首相強生（Boris Johnson）感染武漢肺炎，9日晚上已轉出加護病房，病情越來越好，唐寧街發言人10日表示，強生已經可以下床短暫行走。

英國民眾被告知避免在復活節假期間外出。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）10日指出，過去24小時內新增980起死亡病例，寫下單日新高，染疫病逝人數來到近8000人，境內確診人數已超過6萬5000例。

英國超市地上用膠帶貼出2公尺警戒線與標語，要求購物民眾保持距離。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年4月9日

●德國

德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，社交距離措施有助於德國疫情擴散速度逐步放緩。

●法國

法國10日通報，過去24小時內醫院和療養院新增987起死亡病例，1萬3197人染疫身亡，加護病房患者死亡人數則連續2天下降。

法國政府可能提供多達200億歐元的新資金，協助受疫情重創的企業。

法國國防部10日表示，法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）上有50人確診。

●西班牙

西班牙10日新增4576例確診，全國病例數攀升至15萬7022例；死亡新增605人，這是過去17天以來的最低單日新增死亡數，全國累計1萬5843人不治。

西班牙政府已將封鎖時間延至4月25日，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）警告，封鎖時間恐持續到5月。

●義大利

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）10日宣布，經過「困難」決定，將把癱瘓經濟的封鎖期限延長至5月3日。義大利境內死亡病例已增至1萬8849例。

●荷蘭

荷蘭10日新增1335起確診病例，來到2萬3097人；死亡案例則增加115例，累計來到2511例。

●比利時

比利時10日新增496例死亡，境內死亡病例累計達3019人。

台灣捐贈50萬片口罩10日抵達比利時，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁由比國相關人士陪伴前往儲放地點確認，盼儘快派上用場抗疫，比國對台灣表示感謝。

台灣捐贈50萬片口罩10日抵達比利時，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁（左）10日前往確認。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 109年4月11日

●瑞士

瑞士10日新增49起死亡病例，累計達到805人喪命，確診增加734人，總數達2萬4308人。

●匈牙利

匈牙利10日新增210例確診，創單日新高，全國確診總數來到1190例；死亡病例新增18起，累計94起。

匈牙利政府9日無限期延長全國封鎖。

●波蘭

台灣捐贈的口罩10日運抵波蘭，由駐波蘭代表施文斌在波蘭官員的陪同下前往清點，波蘭外交部並對台灣的援助表示感謝。

●捷克

台灣援贈捷克的外科口罩，10日運抵首都布拉格。除了這批口罩，台灣還捐贈了25台呼吸器和100個專供醫護人員使用的防護面罩給捷克。

●土耳其

土耳其10日新增4747起確診病例、98人不治，確診和死亡數皆創下單日新高，使得累計通報病例來到4萬7029例，累計死亡數破千例，已有1006人不治。

※美洲

●美國

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美確診病例達47.5萬例、近1.8萬人死亡。

美國總統川普10日表示，他認為美國染疫死亡人數應會低於最先估計的10萬人。另外，川普也再次砲轟世界衛生組織以中國為中心，並表示下週將會就美國提供世衛的資金援助做出定奪，確保美國納稅人的資金能被妥善使用。

美國政府最新預測顯示，居家防疫如實施30天就鬆綁，全美武漢肺炎感染人數將在夏季飆升，恐奪走20萬條人命，死亡人數只比毫無防疫作為少10萬人。

紐約州長古莫10日公布，全州單日777人因感染武漢肺炎喪命，連3天創新高後略降；加護病房患者總數淨減17人，疫情爆發以來首度減少，顯示民眾居家隔離有效控制疫情。

紐約市政府2日宣布防疫新方針，建議民眾出門以圍巾或其他創意方式罩住口鼻，圖為曼哈頓中城行人戴口罩防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月3日

●加拿大

疫情結束前，加拿大死亡病例數預計會從目前的435例，暴增至2萬2000例。

●墨西哥

墨西哥死亡病例增至194例，首度出現孕婦死亡案例。

●巴西

巴西衛生部10日通報確診總數1萬9638例，死亡1057例，為這波病毒大流行受創最嚴重的拉丁美洲國家。

巴西當局已逐漸鬆綁對最大幾座城市實施的封鎖措施。

※非洲

●南非

南非將封鎖措施效期延長兩週，至4月底為止。

●迦納

迦納將把國內兩個重要區域的封城措施延長一星期。1090411