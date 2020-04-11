澳洲郵輪逾百人染疫 海漂兩週終靠泊烏拉圭

（中央社烏拉圭蒙狄維歐10日綜合外電報導）滯留南美洲國家烏拉圭外海2週的澳洲郵輪「莫提默號」今天抵達烏國首都蒙狄維歐（Montevideo）港口，船上有超過100人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

依據烏拉圭政府和澳洲政府的協議，約110名乘客將撤離莫提默號（Greg Mortimer），通過「衛生廊道」至蒙狄維歐國際機場，搭乘醫療專機至墨爾本。

郵輪上的澳洲籍和紐西蘭籍遊客，包括病毒篩檢結果呈陰性者，以及其他確定感染者，將在警方護送下，搭乘巴士直接前往機場跑道，不進入航廈。班機將在明天凌晨起飛。

郵輪上的乘客和船員共計217人，其中128人篩檢結果呈陽性反應。

莫提默號所屬澳洲旅遊業者「極光探險公司」（Aurora Expeditions）表示，乘客在機上將以「檢測結果和旅客所需照護等級，安排入座」。

這些旅客原應遠征南極洲、南喬治亞島（South Georgia）和象島（Elephant Island），但距離最近的南美洲國家阿根廷和智利皆關閉邊界、實施封鎖措施，這趟冒險行程因而取消。

這艘郵輪航行至蒙狄維歐，因為這是距離最近且仍開放的港口。

莫提默號於3月27日在烏拉圭與阿根廷之間的拉普拉塔河（Rio de la Plata）河口下錨停泊後，船上有8人因病情「危及生命」，下船至蒙狄維歐就醫。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090411