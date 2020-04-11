研究：紐約武漢肺炎疫情多由歐傳入 中國仍是病毒源頭

美國科學家發現，紐約武漢肺炎患者病毒樣本和歐洲高度相似，認為美國疫情在1月底已由歐洲傳入。但透過基因庫溯源，病毒源頭仍指向中國。圖為中國湖北武漢地鐵車廂消毒作業。（中新社提供）

（中央社記者沈朋達上海11日電）美國科學家發現，紐約2019冠狀病毒疾病患者的病毒樣本，和歐洲高度相似，認為美國疫情在1月底已由歐洲傳入。不過透過基因庫溯源，科學家認為病毒源頭仍指向中國。

香港明報10日援引美媒報導，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）基因技術中心總監赫吉（Adriana Heguy），和紐約西奈山醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）學者范貝克（Harm van Bakel）分別帶領團隊，從當地2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診者的病毒基因突變特徵，追蹤病毒來源。

報導指出，病毒在複製和傳播過程中，會不斷出現突變，而突變特徵就成為尋找病毒傳播源頭的線索。自中國和澳洲團隊1月公布首份病毒基因組數據後，目前全球各地的研究者已排序出超過3000種版本。

報導指出，赫吉團隊分析3月初取得的75名紐約確診者病毒樣本，與全球病毒基因庫比對後，發現其中2/3源自英國、法國、奧地利等歐洲國家；至少有一名沒有旅遊史的患者跟英國傳播的病毒有關，可能是與英國旅客接觸後發病。

另外，研究也發現部分患者的病毒基因和美國西岸患者有關，有些則直接源自亞洲。

范貝克的團隊則追查該院患者的病毒基因組，發現至少有7個不同的病毒族群流入紐約，造成疫情，而大部分來自歐洲。研究認為，病毒在1月底至2月中已在全球傳播。

不過，研究並不認為歐洲是病毒源頭，科學家透過基因組資料庫比對，認為最初源頭仍指向中國。

疫情爆發後，美國在1月底宣布禁止14天內曾到訪中國的旅客入境，3月11日又對多數歐洲國家實施入境禁令，但最終仍無法阻止疫情在美國爆發。

專家表示，這次的研究顯示，疫情早已在旅客不自覺的情況下在全球擴散。赫吉表示，如果各國在得知中國傳出疫情後積極檢測，或許能盡快找出隱形患者，阻止目前這場災難。（編輯：繆宗翰）1090411

武漢肺炎疫情蔓延，名店雲集的紐約曼哈頓第五大道一片蕭條，車流量明顯減少，兩旁商家幾乎都暫時停業。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月19日