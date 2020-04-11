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比利時從中國進口300萬片口罩 不符合品質標準

最新更新：2020/04/11 22:18

（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）比利時負責處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的聯邦政府部長德巴克表示，上週從中國進口的300萬片FFP2規格口罩，全不符合所需的品質標準。

「布魯塞爾時報」（Brussels Times）報導，德巴克（Philippe De Backer）昨天向國會揭露300萬片口罩品質不合格的消息，他說為了提供第一線人員盡可能最高規格的防疫裝備，這個尋求口罩的過程面臨「重大挫敗」。

德巴克還指出：「乍看就發現這些口罩有問題，經過檢測後，聯邦公共服務經濟部（Federal Public Service Economy）證實供應商無法提供令人信服的檢驗證書，且這些口罩在比利時一處實驗室另外接受檢測後，品質讓人無法接受。」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，過去幾週，紛紛傳出西班牙、捷克、斯洛伐克、土耳其和英國等國家的科學家和衛生當局抱怨，向中國企業採購的檢驗試劑組有瑕疵。

喬治亞甚至跟一間中國公司解除合約，這間公司將有瑕疵的檢測試劑組賣給西班牙，馬來西亞則選擇向韓國採購試劑組，因為中國試劑準確度不高的問題層出不窮。

荷蘭日前從中國採購60萬片口罩的過濾效果不佳且尺寸不符，當局在上週要求退回。芬蘭7日檢測從中國運來的個人防護裝備，發現不符合在醫院使用的標準。據報導，澳洲邊境官員也查獲80萬片來自中國、品質低劣的口罩。

西班牙衛生當局也因為發現篩檢結果不精確，上月回收派給馬德里地方政府的8000個篩檢試劑組，並把還沒分派的5萬組快篩試劑退貨。

土耳其日前也傳出，有部分中國製的篩檢試劑精準度不合格無法使用。土耳其政府科學顧問團隊成員卡拉（Ates Kara）說，這些試劑的誤差範圍太大，可能導致誤判。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1090411

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